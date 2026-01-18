News dal Molise

Pallacanestro Serie A1, la Magnolia Campobasso contro il San Martino di Lupari senza Morrison

Photo of Redazione Redazione18 Gennaio 2026

Si torna all’arena dopo un mese per la Magnolia Campobasso, con la prima partita casalinga del 2026 contro le Lupe di San Martino, che sicuramente sono la squadra che sta sorprendendo più in negativo in questa stagione. 

Pur avendo un roster che non è da prime posizioni ma nemmeno da posizioni bassissime della classifica e pur avendo un signor allenatore come Giuseppe Piazza, le venete sono attualmente al nono posto in classifica e rischiano di non giocare neanche i playoff, dovendo conquistarsi la salvezza nei playout. È da qualche stagione che le Lupe hanno qualche problema economico e probabilmente non si arriverà mai più alla San Martino gloriosa di Marcella Filippi ed Egle Sulciute, ed è un peccato perché la squadra veneta era fino a qualche stagione fa una delle piazze più importanti della pallacanestro femminile in Italia. 

Dal lato Magnolia sicuramente c’è la questione Morrison, perché dopo il problema muscolare patito in quel della Facility a Tortona, coach Sabatelli probabilmente domani la terrà a riposo, perché la Magnolia è favorita contro San Martino. Sarà, inoltre, interessante il duello tra Gray e Scott, due tra le migliori pivot del campionato. Fermare la giallonera significherebbe poi dover difendere bene sul perimetro, e la Magnolia – nonostante l’assenza di Morrison – ha tutte le possibilità di farlo a dovere. 

Storicamente le molisane non hanno bei ricordi contro San Martino. Perché nelle varie stagioni, pur trovandosi qualche volta in ampio vantaggio tecnico e fisico, le magnolie ci hanno rimesso la pelle, tant’è vero che il “bilancio all-time” delle partite vinte e perse tra le due equivale ad un 8-4 per le Lupe (inclusa quella di Coppa Italia dell’anno scorso) con la maledizione annullata dalla Magnolia di Mistinova nella stagione 2023/24, con quel canestro finale della slovacca in quel del Palalupe. Per i tifosi campobassani sarà da seguire attentamente, dopo il match in questione, la partita tra Reyer Venezia e Derthona (in diretta su Rai Sport), perché una vittoria delle piemontesi consentirebbe ai #fioridacciao, in caso di successo contro San Martino, di acciuffare momentaneamente le orogranata in classifica. 

Dario Salvatorelli

CBlive
