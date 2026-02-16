Isernia, l’olio extravergine diventa cultura: bambini protagonisti e grande partecipazione al concorso amatoriale

Si è svolto il 13 febbraio a Isernia un importante appuntamento dedicato all’olio extravergine di oliva, promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier Molise, che ha unito educazione, valorizzazione del territorio e partecipazione attiva della comunità.

Momento centrale della giornata è stata la lezione–degustazione condotta dalla presidente regionale Dora Formato, che ha coinvolto quattro classi quinte delle scuole elementari della città di Isernia.

I bambini, accompagnati dalle loro maestre, hanno partecipato con entusiasmo e grande attenzione a un percorso sensoriale studiato per avvicinarli al mondo dell’olio extravergine di oliva. Attraverso l’assaggio guidato, il racconto e il confronto diretto, gli alunni hanno imparato a riconoscere profumi e caratteristiche dell’olio, comprendendone il valore come alimento e come espressione del territorio. L’attività si è conclusa con una merenda finale condivisa, naturalmente a base di olio extravergine di oliva, momento conviviale che ha rafforzato il significato educativo dell’iniziativa.

Accanto al momento educativo, grande interesse ha suscitato il concorso amatoriale dedicato agli oli del territorio. Un evento reso possibile dal grande impegno dei Sommelier dell’Olio della Fondazione, che nelle settimane precedenti hanno attentamente assaggiato e valutato i campioni in gara. Come ha sottolineato Gabriele Di Blasio- docente della Fondazione- durante il convegno e la premiazione, “il concorso non va visto solo come competizione, ma come un momento di crescita e messa in discussione per ogni partecipante, con l’obiettivo di migliorare sempre, grazie al supporto costante della Fondazione nella formazione e nello sviluppo delle competenze’.

Un’iniziativa che valorizza la produzione familiare e trasforma la gara in un’occasione di confronto, condivisione e crescita per tutti i partecipanti.

Le attività della Fondazione in Molise continuano a crescere grazie all’aumento dei corsi e alla formazione di nuovi Sommelier, che si aggiungono al gruppo consolidato e ampliano così le iniziative sul territorio. Come evidenzia G. D.B., l’auspicio è coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti, in particolare tra i giovani, offrendo loro l’opportunità di ottenere una qualificazione professionale da affiancare al titolo di studio. In questo modo, la Fondazione non solo diffonde cultura del gusto e consapevolezza alimentare, ma fornisce strumenti concreti di crescita personale e professionale, rafforzando la presenza educativa nelle scuole e seguendo l’esempio delle esperienze consolidate a livello nazionale.

L’evento di Isernia rappresenta quindi l’inizio di un percorso stabile per il territorio pentro, che arricchisce le numerose attività della Fondazione in Molise e conferma come l’olio extravergine non sia soltanto un alimento, ma un elemento culturale capace di unire generazioni, raccontare storie e rafforzare il legame con la comunità.

Proprio dai bambini, dalla loro curiosità e dal loro entusiasmo, passa oggi la strada per preservare e valorizzare una delle eccellenze più autentiche del Molise, con la certezza che l’impegno della Fondazione continuerà a crescere in tutto il territorio.