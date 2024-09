Grand Re-Opening per Bibenda – Fondazione Italiana Sommelier: nuovi spazi e nuovi orizzonti per la cultura di vino, olio e l’enogastronomia di qualità

Ieri sera, 20 settembre, in un’atmosfera carica di emozione e soddisfazione, Bibenda – Fondazione Italiana Sommelier ha inaugurato ufficialmente i nuovi locali in Piazza Molise 48/52 a Campobasso. Alla presenza di numerosi ospiti, è stato tagliato il nastro che ha segnato il via a un nuovo progetto: non solo una sede più accogliente, ma anche il consolidamento di quello che è il punto di riferimento della cultura enogastronomica del Molise.

Gli ambienti, ampi, spaziosi e dall’estetica curata, riflettono il desiderio della Fondazione di innovare e crescere, mantenendo saldo il legame con il territorio. Il nuovo locale è stato, infatti, concepito per accogliere corsi di formazione per sommelier, eventi e iniziative, offrendo a professionisti e appassionati spazi funzionali e confortevoli.

Nuove Sale, Nuovi Progetti

Il cuore del rinnovamento sono le due nuove sale, intitolate a due figure emblematiche per la Fondazione Italiana Sommelier. La prima sala è stata dedicata a Luigi Veronelli, maestro indiscusso del giornalismo enogastronomico italiano, la cui visione innovativa ha trasformato il modo in cui il vino è raccontato e vissuto nel nostro Paese. “L’intitolazione a Veronelli – ha sottolineato la presidente della Fondazione Sommelier Molise, Dora Formato – non è solo un omaggio, ma un impegno a portare avanti la sua eredità culturale.”

La seconda sala porta il nome di Elsa Coletta, una figura cara alla comunità locale, scomparsa prematuramente. Elsa, ricordata non solo per la sua competenza, ma soprattutto per la sua umanità, ha rappresentato un pilastro per la Fondazione e un modello per tanti giovani appassionati di enogastronomia. “Con queste intitolazioni – ha aggiunto la presidente – onoriamo il passato e i valori che ci sono stati trasmessi.”

Durante l’inaugurazione, Gabriele Di Blasio, vice presidente della Fondazione Sommelier Molise, ha sottolineato con orgoglio che la Fondazione è l’unica associazione in Molise a disporre di sale proprie, a differenza di altre realtà che si appoggiano a ristoranti o alberghi. “Questo – ha detto – rappresenta un elemento distintivo che rafforza l’identità della Fondazione Italiana Sommelier Molise, impegnata a creare un punto di riferimento solido per la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali”.

Un Polo di Cultura Enogastronomica

Oltre alle nuove sale, la Fondazione Italiana Sommelier Molise ha ribadito la volontà di mettere i propri spazi e la propria esperienza a disposizione dei produttori locali e di tutti coloro che desiderano promuovere i prodotti tipici del territorio. Il vice presidente Di Blasio, ha sottolineato l’importanza di “collaborare con professionisti del settore per migliorare la comunicazione e la promozione dell’enogastronomia molisana, rafforzando il legame con il territorio”.

Questo progetto di rinnovamento, quindi, non si limita a una semplice riqualificazione degli spazi, ma si propone come un’opportunità di crescita collettiva per la comunità enogastronomica della regione. “Oggi – ha concluso la presidente Dora Formato – celebriamo non solo un nuovo inizio per Bibenda, ma anche un futuro pieno di prospettive e opportunità per tutti noi.”

L’apertura dei nuovi locali rappresenta un passo importante per la Fondazione Italiana Sommelier Molise, un luogo dove il vino, l’olio e la cultura enogastronomica trovano la loro massima espressione, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze locali. Un brindisi alla tradizione, ma con lo sguardo fermamente rivolto al futuro.