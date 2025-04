Pallacanestro Under 19, la Magnolia Campobasso a caccia delle finali scudetto organizzate nel capoluogo molisano

Un tesoretto di 55 punti (questo lo scarto dell’andata – il maggiore tra tutti gli spareggi disputati – nel 27-82 finale, ndr) da amministrare al meglio per poi proiettarsi sulle finali nazionali che saranno ospitate proprio a Campobasso dal 13 al 17 maggio con cerimonia inaugurale il 12.

Il gruppo junior under 19 La Molisana Magnolia Campobasso è pronto ad iniziare il mese di maggio, affrontando, con palla a due alle ore 16.30, il quintetto umbro con l’obiettivo di proiettarsi su quello che sarebbe il secondo accesso consecutivo alle finali tricolori con la volontà poi – in quella sede – di dare il massimo davanti ai propri sostenitori.

DETTAGLI DA LIMARE Di fatto, per quella che sarà la seconda uscita di avvicinamento all’appuntamento centrale della stagione, il tecnico dei #fiorellinidacciaio Gabriele Diotallevi è pronto a lavorare con forza su determinati aspetti tecnico-tattici.

«L’intento è quello di rendere più fluido il gioco in attacco, migliorando tempi e spaziature, cercando di andare nel dettaglio. Occorre avere ulteriore sinergia e puntare a compattarci rispetto alle indicazioni che ci diamo, ma, dalla nostra, abbiamo una squadra sufficientemente matura e motivata per lavorare da questo punto di vista. Giorgino per giorno stiamo lavorando per individuare situazioni differenti, del resto abbiamo un roster molto lungo e l’obiettivo è quello di creare delle situazioni specifiche per ciascun nostro punto di forza».

ENTUSIASMO FONDANTE In particolare, per Diotallevi, sarà fondamentale «mantenere alto l’entusiasmo di quello che è un percorso iniziato da poco per questa stagione e con quest’organico al completo. Lo spessore di ognuna di loro, però, è un ottimo biglietto da visita e sono certo che approcceremo al meglio questa gara, come abbiamo già fatto lunedì, e così come possiamo fare in prospettiva. Al di là del nostro status di ‘favorite’, mi auguro che questi giorni siano utili ad ognuna di loro a crescere individualmente, perché di questo se ne avvantaggerà senza mezzi termini il gruppo».

DIRETTA STREAMING La gara con le ternane, tra l’altro, andrà in onda in esclusiva diretta streaming sul canale ufficiale YouTube del club al link https://youtube.com/live/fcHVK7xScVU con inizio del collegamento alle 16.25.

PARTICOLARI CONCORRENTI A dirigere il match, con palla a due alle ore 16.30 nel primo giorno di maggio, un tandem formato dal campobassano Marco Palazzo e dal termolese Davide Galieri.

UNDER 15 IN RAMPA DI LANCIO I primi giorni di maggio, tra l’altro, saranno anche il momento della partenza della fase interregionale di qualificazione alle finali nazionali di categoria, in programma dal 19 al 25 maggio ad Umbertide e Città di Castello in Umbria. Otto i concentramenti da quattro squadre ognuno in programma dal 2 al 4 maggio con ognuno che metterà in palio due pass. La Molisana Magnolia under 15 femminile e nella poule quattro in programma a Tarquinia in provincia di Viterbo con le giuliane del Futurosa Trieste che affronterà il 2 nel primo match alle ore 17, le campane dell’Uniogirls Maddaloni e le piemontesi della Lapolismile Torino.