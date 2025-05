Molise Dati ‘cardioprotetta’: una scelta responsabile

Molise Dati S.p.A., società in house della Regione Molise, si è recentemente dotata di un defibrillatore automatico esterno (DAE), compiendo un passo importante verso la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per garantire un utilizzo corretto ed efficace del dispositivo, il personale è stato appositamente formato, acquisendo competenze sia teoriche che pratiche nel primo soccorso, in particolare nell’ambito delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D). Si tratta di un intervento cruciale in caso di arresto cardiaco improvviso — un evento che può colpire chiunque, in qualunque momento, e che rappresenta un serio pericolo per la vita a causa dell’interruzione del flusso sanguigno verso il cervello.

L’esecuzione tempestiva delle manovre BLS-D, incluso l’uso del defibrillatore, può significativamente aumentare le probabilità di sopravvivenza della vittima in attesa dell’arrivo dei soccorsi specializzati, e in alcuni casi può addirittura risolvere l’emergenza.

Essere una struttura cardioprotetta significa offrire ai propri dipendenti e agli utenti esterni un ambiente più sicuro, rappresentando al contempo un segnale forte di responsabilità, professionalità e attenzione verso la salute pubblica.

L’iniziativa, voluta dal Presidente e dal Direttore Generale di Molise Dati, conferma l’impegno della società nel promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza, attraverso azioni concrete e di alto valore civico.