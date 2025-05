Estate termolese, presentato il cartellone degli eventi

Sarà un’estate piena di grandi eventi. Tante novità a partire dagli appunatmenti che coinvolgeranno l’Arena del Mare e il Teatro Verde. Parte col botto la presentazione della 67^ edizione dell’estate termolese in quanto già il prossimo 29 maggio proprio sull’areanile di Rio Vivo, all’Arena del Mare, si terrà il concerto di Gigi D’Alessio.

Una partenza di forte impatto con una proposta assolutamente interessante e all’insegna di un’estate tutta da vivere.

Muscia, Teatro concerti, appuntamenti tradizionali e tanto altro ancora fino a Settembre quando sarà il momento di pensare alla prossima programmazione. Il cartellone dell’Estate Termolese è stato presentato alla presenza del Sindaco Nicola Balice e del vicesindaco assessore al Turismo Michele Barile unitamente al dirigente di settore Carmela Cravero e a tutta la struttura dell’Assessorato al Turismo tramite la quale è stato possible anche bruciare i tempi per farsi trovare fin da subito pronti per i primi appuntamenti.

“La presentazione del cartellone dell’Estate Termolese – ha spiegato il Sindaco Nicola Balice – rappresenta un secondo step in quanto il primo è stato sicuramente la conquista della Bandiera Blu. Il passaggio è fondamentale per arrivare alla data di oggi e quindi molto prima del previsto per presentare il cartellone degli eventi estivi.

Un cartellone di rilievo, e orgogliosamente dico che abbiamo affrontato entrambi gli step con entusiasmo ed ottimismo e i risultati suno arrivati. E’ la prima programmazione piena della nostra amministrazione comunale per l’estate e abbiamo affrontato tutto insieme e in modo coeso ottenendo subito i risultati che ci eravamo prefissi. Diciamo orgogliosamente che questo è solo l’inizio. Andremo avanti, dobbiamo migliorare tanto anche sui servizi e nel breve periodo, per quanto possible, cercare di risolvere la situazione dei parcheggi”.

A San Basso il concerto di forte richiamo sarà delle Vibrazioni ma tanti sono gli artisti che si esibiranno nella città adriatica. Alessandra Amoroso, Sal Da Vinci, Gigi D’Alessio, Enrico Brignano, Nek, Paolo Crepet, Lucio Corsi, Jimmi Sax, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Costanzo Del Pinto, Kool & The Gang, Fabri Fibra, Nayt, Luchè.

Ai classici appuntamenti tradizionali quali le festività di San Basso, il Ferragosto termolese e la Sagra del Pesce, si accostano le conferme del Comics & Games, Festival del Sarà, Alta Marea Festival, Termoli Summer Festival, il Termoli Jazz Festival, il Festival Internazionale del Folklore e tanto altro ancora. Spazio anche al Cinema Sotto le Stelle, la novità del Confluenze Festival, il Premio Termoli, il ritorno dello Skamoscio d’Argento, la Notte dell’Illusionismo, il Lungomare dei Balocchi e tanto altro ancora con sport ed appuntamenti enogastronomici e feste di quartiere tutti da scoprire.

“Si tratta – ha commentato l’assessore al Turismo e Vicesindaco Michele Barile – di un cartellone di eventi davvero ricco di grandi appuntamenti di valenza nazionale ed internazionale ed altri organizzati dalle associazioni del nostro territorio. Abbiamo tenuto in considerazione ogni tipo di richiesta e presentiamo un’estate davvero ricca di appuntamenti che inizieranno il prossimo 29 maggio con il concerto di Gigi D’Alessio. Proseguiremo poi per tutta l’estate con appuntamenti gratuiti e a pagamento che interesseranno tutta la città. Quest’anno l’Arena del Mare torna in maniera strutturata e permanente, lo scorso anno abbiamo sperimentato questa formula, invece quest’anno partiamo con una programmazione di quattro anni più altri quattro. Siamo già partiti da marzo e aprile con le prevendite dei vari concerti e il prossimo anno, dalla fine del 2025, avremo già appuntamenti calendarizzati per la prossima estate. Come ogni anno abbiamo considerato tutta la platea di turisti e cittadini e ci sono appuntamenti per tutte le età. Credo sia un programma completo, pronto a soddisfare quelli che sono i gusti di tutti”.

Per il cartellone della 67^ edizione dell’Estate Termolese, l’amministrazione comunale ha impegnato 295mila euro. Per gli appuntamenti che si terranno all’Arena del Mare sarà messo a disposizione un servizio navetta a pagamento oltre al consueto Sun Bus per il mare che resterà invece gratuito.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di tutti gli appuntamenti in agenda, a Pasquale Lombardi e alla società Arena del Mare 42 15 e per gli eventi del Teatro Verde alla Fondazione Millenium e Top Show Live.

Il Cartellone della 67^ Estate Termolese è in costante aggiornamento ed è consultabile sulla web app www.estatetermolese.com

Saranno istituiti tre info point (Pro Loco 1 – Via Dante; Pro Loco 2 – Torretta Belvedere; Info Point Creamar (C.so Fratelli Brigida 79) dove si potrà consultare e ritirare tutto il materiale cartaceo relative all’Estate Termolese.