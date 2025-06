Assistenza digitale per tutti, anche a Termoli è operativo il Centro di facilitazione

E’ operativo a Termoli, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, un Centro di facilitazione digitale, nato con l’obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base, favorendo l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.

Lo sportello è dunque attivo, dalle 9 alle 17, presso la sede del Centro per l’impiego di via Madonna delle Grazie, 2 ed è aperto a tutti coloro che necessitano di assistenza e consulenza: chi ad esempio ha difficoltà ad aprire la Pec o a richiedere lo SPID, chi ha bisogno di conoscere le funzionalità del Cassetto fiscale e del Fascicolo sanitario regionale o più semplicemente non ha compreso tutte le funzionalità del suo smartphone e vuole prendere dimestichezza con le APP della Pubblica amministrazione.

Ma il servizio, che viene garantito anche a distanza, da remoto e al di fuori dagli orari prestabiliti – rivolgendosi all’indirizzo mail facilitatoredigitaletermoli@gmail.com – è utile anche per chi non riesce ad iscriversi ai portali per cercare lavoro o vuole saperne di più in tema di gestione dei profili social, tutela della privacy online e ricerca sul web.

Il progetto, in programma almeno fino al prossimo 31 dicembre, rientra nella Misura 1.7.2 del PNRR (Rete dei servizi di facilitazione digitale) e prevede in totale l’apertura di 17 Centri di facilitazione digitale su tutto il territorio regionale.