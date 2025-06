Noi Moderati, grande partecipazione al primo congresso regionale in Molise: Cofelice alla guida del partito

Eletto per acclamazione alla carica di segretario per il Molise il Consigliere Regionale Fabio Cofelice insieme al Segretario Provinciale Luigi Zappone e l’intero direttivo.

Al tavolo i vertici nazionali del Partito: il vice presidente vicario, Giuseppe Galati, l’Onorevole Pino Bicchielli (vice presidente Gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati), l’Avv. Riccardo Rosa (coordinatore provinciale Cosenza) e in collegamento video l’On. Maurizio Lupi presidente di Noi Moderati.

In sala a portare il proprio contributo Michele D’Alessandro, vice coordinatore regionale di Noi Moderati e il capogruppo al comune di Campobasso Gianluca Maroncelli, erano inoltre presenti anche i consiglieri comunali Francesco Sanginario e Pietro Montanaro.

Per gli altri rappresentanti dei Partiti della Coalizione di centrodestra erano invece presenti: Mariangela Di Biase (Coordinatrice cittadina di FDI), Carla Ferrante (Direttivo UDC), Salvatore Colagiovanni (Consigliere comunale Cb PPI), il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Armandino D’Egidio.

“Una grande soddisfazione, ma anche una grande responsabilità”, queste le prime dichiarazioni del Segretario Fabio Cofelice.

“E’ stato un anno di lavoro intenso che ha portato il Partito a risultati importanti. Ora dobbiamo proseguire e lavorare con la passione e la dedizione di sempre verso una sempre maggiore apertura del Partito per garantire il radicamento sul territorio anche in Provincia di Isernia. Abbiamo tutte le potenzialità perché questo avvenga, sappiamo bene che la strada intrapresa è quella giusta; essere vicino alla gente, saper ascoltare il territorio e cercare insieme una soluzione ai problemi. Lavoriamo per una politica che parta dalla base e non si chiuda nei Palazzi. Massima la sintonia – ha poi concluso – con i vertici nazionali e la loro autorevole presenza qui in questo importante evento regionale ne è la piena prova”.