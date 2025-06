Festa della Repubblica, il messaggio del governatore Francesco Roberti

Messaggio del Presidente della Giunta Regionale del Molise in occasione della Festa della Repubblica – 2 giugno 2025

Il 2 giugno rappresenta per tutti gli italiani una giornata di riflessione e di orgoglio nazionale.

Si celebra, infatti, il giorno in cui, nel 1946, 79 anni fa, la volontà popolare, in maniera democratica, libera e con uno spirito di partecipazione, si espresse per la nascita della Repubblica Italiana.

Il 2 giugno siamo uniti nei valori e principi fondanti della Costituzione Italiana: il rispetto della dignità umana, la solidarietà, l’uguaglianza e il senso di appartenenza a una comunità che guarda al futuro con responsabilità e speranza.

Anche il Molise, con il suo patrimonio di storia, cultura e lavoro silenzioso ma tenace, contribuisce ogni giorno alla costruzione di un’Italia coesa.

Rivolgo un pensiero riconoscente a tutte le donne e gli uomini delle istituzioni, delle forze armate, del mondo del volontariato e a ogni cittadino che, con il proprio impegno quotidiano, contribuisce a rafforzare i valori della nostra Repubblica.

Oggi è anche un giorno per ricordare che quei principi e valori alla base del nostro ordinamento vanno difesi e tutelati quotidianamente, oltre a essere una giornata in cui il nostro auspicio è per la conclusione di quei conflitti, in diverse zone del mondo, che stanno provocando troppe morti innocenti, minano la pace e la stabilità internazionale.

A nome della Regione Molise, auguro a tutti i nostri concittadini un buon 2 giugno.

Viva il Molise, viva l’Italia, viva la Repubblica.