Pallacanestro, La Molisana Magnolia: centrata la finale in Under 19: Venezia senza scampo all’Arena

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 75

UMANA REYER VENEZIA 43

(17-14, 32-30; 47-39)

CAMPOBASSO: Giacchetti 6 (0/1, 2/5), Trozzola 3 (1/3, 0/3), Quiñonez 31 (11/21, 1/4), Moscarella Contreras 22 (7/14, 2/4), Grande (0/2, 0/1); Del Sole 4 (1/3, 0/1), Cerè 5 (1/2, 1/1), Bocchetti Ben. 4 (0/1, 1/5), Boraldo, Moffa G. R. (0/1 da 3), Del Colle. Ne: Santillo. All.: Diotallevi.

VENEZIA: Sablich 7 (3/6, 0/3), Dal Zilio, Hassan 9 (2/8, 1/3), Zuccon 7 (3/8, 0/1), D’Este 9 (4/7); Meggiolaro 7 (1/9, 1/1), Ruzza (0/2, 0/3), Darta 4 (2/6), Fajardo (0/1), Bianco Rossignoli (0/2), Gallo, Spagnoli (0/1). All.: Gianolla.

ARBITRI: Scaramellini (Pesaro Urbino) e Toffali (Monza Brianza).

NOTE: tiri liberi: Campobasso 12/17; Venezia 7/13. Rimbalzi: Campobasso 49 (Quiñonez e Moscarella Contreras 11); Venezia 41 (Zuccon 9). Assist: Campobasso 15 (Giacchetti 6); Venezia 11 (D’Este 3). Progressione punteggio: 7-5 (5’), 27-21 (15’), 35-34 (25’), 57-41 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 32 (75-43); Venezia 3 (0-3).

La seconda finale in successione nell’under 19 femminile, la quarta complessiva sul versante giovanile ed un ideale fil rouge con quello che era stato l’ultimo atto della scorsa stagione (ossia l’ultimo atto in under 17 a Roseto degli Abruzzi con, ironia della sorte, gli stessi due club in campo).

La Molisana Magnolia Campobasso si guadagna l’ultimo atto della kermesse giovanile tricolore ospitata tra le mura amiche dell’Arena e lo fa imponendosi di 32 sulla Reyer Venezia (nell’ennesima semifinale scudetto di questa stagione tra i due club) con uno strattone deciso (e decisivo) nell’ultimo quarto: 28-4. Per le rossoblù di coach Diotallevi ora sarà finalissima contro il Geas Sesto San Giovanni in quella che sarà un’altra ‘classicissima’ contro il Geas Sesto San Giovanni.

SENZA TREGUA Dopo un inseguimento iniziale, i #fiorellinidacciaio provano a prendere il comando della contesa, ma, complice anche la difesa a zona messa in piedi dalle lagunari, non riescono a trovare il giusto ritmo in attacco nonostante la tripla di Giacchetti del 10-5 con le lagunari che si riportano a stretto contatto e sono ad un solo possesso di distacco al 10’ (17-14).

PRIMO STRAPPO Le rossoblù provano a forzare i tempi nel secondo periodo in cui, con un paio di accelerazioni sostanziose, riescono ad avere anche un margine di 11 punti (32-21) dopo il canestro di Quiñonez, ma le lagunari non ci stanno e ritornano sotto sino al 32-30 con cui si va all’intervallo lungo.

ALLUNGO IN VISTA Di rientro sul parquet, le campobassane provano ad alzare il ritmo e, dopo una prima metà di periodo con appena sette punti messi a segno tra i due fronti, si vanno a prendere due possessi pieni di vantaggio per poi arrivare al +8 del 30’ (47-39).

MARCIA TRIONFALE Trovata l’inerzia, le rossoblù chiudono definitivamente ogni discorso nell’ultimo periodo forti delle doppie doppie delle proprie ‘gemelle’ sudamericane: per la stella dell’Ecuador Quiñonez 31 punti, 11 rimbalzi ed un sontuoso 33 di valutazione, per il talento colombiano Moscarella 22 punti, 11 rimbalzi e 27 di valutazione. Venezia è tramortita e finisce sulle ginocchia, mentre, tutt’intorno, nell’Arena è festa grande tra squadra e pubblico di fedelissimi rossoblù.

DISAMINA COMPLESSIVA Per il tecnico rossoblù Gabriele Diotallevi la summa della contesa porta con sé: «Il talento individuale di tutte le giocatrici che è uscito fuori. Queste ragazze hanno avuto un gran cuore, nonostante in attacco non siamo riusciti a far circolare pienamente la palla, abbiamo avuto un gran cuore ed un’assoluta energia in difesa tanto da tenerle a 43 punti. La finale contro Geas? Sarà una partita intensa contro una formazione con giocatrici di talento. Queste partite poi sono questione di voglia. Le energie ci sono o non ci sono, ma sono gare in cui si va al di sopra di tutto per motivazioni ed importanza. Determinante sarà, per noi, ancora una volta tenere alta l’energia difensiva».

COORDINATE DI FINALE Così, con palla a due alle ore 18 di sabato 17 maggio, spazio all’ultimo atto tra le rossoblù e le lombarde che, in semifinale, hanno avuto la meglio per 64-57 sul San Martino di Lupari. Dal canto loro, le lupe alle 16 si ritroveranno in campo per un derby veneto contro la Reyer Venezia.