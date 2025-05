Christian Palmiero porta il Molise al Senato: premiato come “Giovane Ambasciatore del Territorio 2025”

Mercoledì 21 maggio, la Biblioteca “Giovanni Spadolini” del Senato della Repubblica ha fatto da cornice a una cerimonia che ha celebrato l’eccellenza giovanile italiana nel settore culinario. Tra i protagonisti della giornata, Christian Palmiero, talento molisano che ha ricevuto il premio “Giovani Ambasciatori del Territorio 2025” per il suo straordinario impegno nella promozione della cucina italiana.

La cerimonia, tenutasi alla presenza del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ha visto la partecipazione del presidente della Federazione Italiana Cuochi (FIC) Rocco Pozzulo, che ha consegnato personalmente i prestigiosi attestati insieme al responsabile giovani FIC Ermando Paglione.

Christian Palmiero non è un volto nuovo nel panorama culinario regionale. Lo studente si era già distinto lo scorso febbraio conquistando la medaglia d’argento ai campionati di cucina italiana svoltisi a Rimini nel 2025, un risultato che aveva portato lustro all’intero territorio molisano. Il riconoscimento ottenuto al Senato rappresenta ora un ulteriore tassello nel percorso di crescita professionale del giovane cuoco, premiato specificamente per il suo ruolo di ambasciatore della tradizione culinaria italiana.

Ad accompagnare Palmiero nella capitale sono stati Simone Petti, responsabile giovani FIC Molise, e la professoressa Marino Luana Bernadette dell’istituto alberghiero IISS “Lombardo-Radice” di Vinchiaturo (CB).

“Siamo orgogliosi di Christian e del percorso che sta costruendo”, ha commentato la dirigente scolastica dott.ssa Maria Teresa Imparato. “Questo riconoscimento al Senato della Repubblica rappresenta non solo un traguardo personale per lui, ma anche la conferma che il nostro istituto sta formando professionisti di eccellenza. Christian è l’esempio di come talento, dedizione e una solida preparazione scolastica possano aprire le porte ai più alti riconoscimenti. È motivo di grande soddisfazione vedere i nostri studenti diventare ambasciatori del territorio e delle tradizioni culinarie italiane”.

In un’epoca in cui la cucina italiana continua a conquistare consensi in tutto il mondo, iniziative come questa sottolineano l’importanza di investire sui talenti emergenti per preservare e diffondere il patrimonio gastronomico nazionale. La presenza di Christian Palmiero al Senato della Repubblica testimonia come anche dalle realtà più piccole possano emergere eccellenze capaci di rappresentare l’Italia con orgoglio e competenza, portando in alto il nome del Molise e dell’intera nazione.