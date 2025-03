L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia intitolato a Sammy Basso alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia sarà ufficialmente intitolato a Sammy Basso, giovane attivista recentemente scomparso, noto per il suo impegno nella ricerca scientifica e nella sensibilizzazione sull’inclusione e sulla progeria, la rara malattia genetica di cui era affetto.

La cerimonia di intitolazione si terrà il 31 marzo, alle ore 11, presso l’istituto (guidato dalla Dirigente scolastica, Luana Occhionero), alla presenza dei genitori di Sammy Basso e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sarà un momento di grande significato per il mondo della scuola e della formazione, poiché l’Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia è la prima scuola in Italia a portare il nome di Sammy Basso.

Sammy Basso è stato un esempio straordinario di determinazione, coraggio e passione per la conoscenza. Laureato in Scienze Naturali e grande divulgatore scientifico, ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla sensibilizzazione sulla progeria, fondando l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso. Grazie alla sua testimonianza, è riuscito a ispirare migliaia di studenti, dimostrando che l’amore per lo studio e la cultura può abbattere qualsiasi barriera.

L’intitolazione della scuola molisana a Sammy Basso rappresenta un forte segnale educativo e valoriale, un riconoscimento della sua capacità di trasmettere ai giovani un messaggio di speranza, resilienza e fiducia nella scienza e nell’istruzione.

Maria Chimisso, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, ha sottolineato l’importanza pedagogica dell’iniziativa: “Sammy Basso è stato un esempio di come la conoscenza possa essere un potente strumento di emancipazione e di lotta contro le difficoltà della vita. Dedicare una scuola al suo nome significa lasciare un’eredità di valori forti ai nostri studenti, come la voglia di apprendere, il desiderio di contribuire al bene comune e la capacità di affrontare ogni ostacolo con il sorriso. È un segnale che va oltre il Molise, toccando tutto il mondo della scuola italiana. Per questo ringrazio anche la preziosa disponibilità del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, che ha voluto testimoniare con la sua partecipazione all’evento l’alto valore educativo e simbolico di questa iniziativa”.

L’iniziativa del 31 marzo rappresenterà un’occasione per le istituzioni scolastiche di riflettere sul ruolo dell’educazione nel formare cittadini consapevoli e responsabili, nel segno dell’inclusione e del rispetto per ogni diversità.