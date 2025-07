Eccellenze al Timone 2025, la Provincia di Campobasso consegna i riconoscimenti

Straordinario e riconfermato successo del premio Eccellenze al Timone 2025, giunto alla sua IV edizione, che nella serata del 3 luglio 2025, al Blue Note di Campobasso, ha visto consegnare dal Presidente della Provincia di Campobasso Giuseppe Puchetti e dalla Consigliera di Parità Giuditta Lembo, numerosi riconoscimenti a personalità di elevato spessore anche di fuori regione, tra questi il Gen. Di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo, premio ritirato dal Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise gen. Antonino Neosi, presente all’evento. All’interno del premio è stato introdotto, quest’anno per la prima volta, anche il riconoscimento di “Ambasciatrici ed Ambasciatori di gentilezza” in seguito ad un protocollo d’intesa nazionale che la Consigliera Giuditta Lembo ha sottoscritto con l’Associazione “Cor e Amor” di cui è stata premiata la Dott.ssa Arcangela De Vivo. Tra gli altri premiati come Eccellenze al Timone 2025 anche il Dott. Antonio Pignataro (Dirigente generale della Polizia di Stato), la Dott.ssa Angela Colmellere (Consigliere del Ministro della Giustizia e del Ministero dell’Istruzione e del Merito), l’Avv. dello Stato Gaetana Natale e la Dott.ssa Antonella Cortese, Psicologa e criminologa, il Prof. Dott. Domenico Antonio Scali (già Dirigente generale della Polizia di Stato), le giornaliste Dott.ssa Elisabetta Migliorelli e la Dott.ssa Maria Antonietta Spadorcia (Vice- direttrici del TG.2), la giornalista Dott.ssa Cinzia Fiorato, la Dott.ssa Stefania Castricone, prima donna al vertice di un Sindacato della Guardia di Finanza, il luminare e scienziato della neurochirurgia di fama internazionale Prof. Pantaleo Romanelli, il Dott. Domenico Mastrulli, Segretario generale del Sindacato della Polizia penitenziaria. Il Ten. Col. Angelo Iannone dell’Arma dei Carabinieri e la psicologa Dott.ssa Alessandra D’Alessio e l’Associazione MO LI.

Tra gli Ambasciatrici ed Ambasciatori di gentilezza tra i premiati il giovane Alessio Manfredi Selvaggi. Tanti i settori all’interno dei quali sono stati individuati i premiati: mondo accademico, della sanità, dei social media e nel mondo dell’editoria, dell’istruzione, del volontariato. Di seguito le premiate ed i premiati: Ambasciatrici di Gentilezza: la Dott.ssa Prof.ssa Maria Ausilia Simonelli, la Prof.ssa Daniela Grignoli, la Prof.ssa Loredana Tullo, la Dott.ssa Margiolina Mastronardi, la Dott.ssa Giuseppina Sallustio, la Dott.ssa Rosa Mainiello, la Dott.ssa Eleonora Cucci, la Dott.ssa Giovanna Sticca, la Dott.ssa Jole Potito, la Dott.ssa Evelina Colella, la Dott.ssa Giovanna Giannotti, la Dott.ssa Mariangela Boccardi, la Dott.ssa Alessandra Di Lallo, la Dott.ssa Giovanna Mantegna, la Dott.ssa Rosa La Ginestra, la Dott.ssa Emilia Belfiore, la Dott.ssa Irene Tartaglia, la Dott.ssa Carmela Angiolini, la Dott.ssa Enrica Cefaratti, la Dott.ssa Carmen Sepede, la Dott.ssa Ylenia Scarabeo, la Dott.ssa Virginia Romano, la Dott.ssa Fabiana Abbazia, la Prof.ssa Agata Antonelli, la Dott.ssa Maria Grazia La Selva, la Dott.ssa Giovanna Grignoli, la Dott.ssa Elvira Battista. Tra gli Ambasciatori di Gentilezza, i premiati: l’imprenditore Angelo Palombo, il Col. Capece Direttore della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, il Prof. Pancrazio La Floresta, il Dott. Francesco Palumbo, il Dott. Gennaro Restaino, il Dott. Giuseppe Pirozzi, il Dott. Vincenzo Mancuso, il Presidente dell’Associazione Me Too Pasqualino De Mattia e il Centro per l’autismo “Io sono speciale”.