Campobasso, domenica 6 luglio al via la rassegna “Musica in Villa”

Domenica 6 Luglio alle ore 11 a Villa De Capoa di Campobasso si svolgerà il primo appuntamento della rassegna “Musica in Villa” con il Quartetto Fasax, composto da Giulio Fornaro (sax soprano), Stefano Antonini (sax contralto), Carmine Santoriello (sax tenore) ed Edoardo Alessandrini (sax baritono).

Il Quartetto eseguirà un programma dal titolo “Il sax tra Europa e Stati Uniti” con musiche di Singelée, Françaix, Rossini, Escaich, Piazzolla, Iturralde, Curtis, Bizet. L’ingresso è gratuito. Il quartetto di sassofoni Fasax è una formazione nata a gennaio del 2024 tra le mura del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, sotto l’istruzione e l’esperienza del Maestro Gaetano Di Bacco. Il repertorio varia da arrangiamenti a brani originali per questo tipo di formazione. L’ensemble ha tenuto le prime esibizioni e i primi concerti sia nella stagione estiva che presso il Teatro Marrucino di Chieti per la rassegna “Amami Teatro” con ottimi consensi. La rassegna Musica in Villa prosegue tutto il mese di luglio ogni domenica per dare spazio ai giovani talenti già affermati e per regalare un ascolto di musica classica nella Villa de Capoa appena restaurata, che riapre proprio in occasione dei concerti proposti dall’Associazione Amici della Musica, sotto la direzione artistica del Maestro Antonella De Angelis.