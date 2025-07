A San Salvo la consegna delle bandiere verdi per le spiagge a dimensione di bambini: presente anche Termoli

Si è tenuta a San Salvo la cerimonia annuale di consegna delle Bandiere Verdi con l’XI convegno italiano delle Green Flags. C’era anche il Comune di Termoli che dal 2012 viene insignito della bandiera verde che certifica le spiagge a dimensione di bambini.

Un riconoscimento che quest’anno è spettato a 158 comuni di cui 8 località di fuori Italia. A rappresentare l’amministrazione comunale di Termoli erano presenti il Sindaco Nicola Balice e l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola.

Da diciotto anni a questa parte il pediatra Italo Farnetani consegna i vessilli su indicazione dei pediatri italiani che passano al vaglio i requisiti richiesti prima di segnalare le località balneari più meritevoli.

Quest’anno sono stati in 3075 i medici che hanno indicato le spiagge a dimensioni di bambini. A fare gli onori di casa, nella splendida cornice del Trabocco Diamante, hanno presenziato il Sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e gli assessori regionali della Regione Abruzzo al Turismo Daniele D’Amario e alle Attività Produttive Barbara Magnacca.

A fine manifestazione il Sindaco Nicola Balice ha chiesto che sia proprio Termoli, il prossimo anno, ad ospitare la manifestazione di consegna delle Bandiere Verdi. Per il primo cittadino di Termoli “È stato un momento di formazione importante e questa bandiera ci viene consegnata da un Sindaco amico di una città vicina. Ci candidiamo ufficialmente per ospitare il prossimo anno il convegno internazionale delle Green Flags. Dal 2012 Termoli viene riconosciuta come spiaggia a dimensione di bambino. Questo risultato ci inorgoglisce, un traguardo che rappresenta anche un punto di partenza in quanto possiamo ancora migliorare i nostri servizi rendendo ancor più fruibili le spiagge ai bambini e alle famiglie. Questo riconoscimento ci induce ad avere sempre più attenzione per i bambini. La Bandiera Blu e la Bandiera Verde hanno un valore immenso e dimostrano quanta attenzione ci sia per la sostenibilità e per l’innovazione e per tutto quello che può portare beneficio al turismo della nostra città”.

La manifestazione è patrocinata dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute, dal Ministero del Turismo, dalla Commissione Europea – rappresentanza in Italia e dalla Regione Abruzzo.

Per l’assegnazione delle Green Flags i pediatri osservano criteri specifici quali spiaggia comoda e spaziosa con ampi passaggi tra gli ombrelloni, verifica della presenza di strutture ricettive e ristorazione, l’acqua del mare che non deve subito diventare alta, l’assistenza ai bagnanti, gli spazi per i giochi sulla spiaggia e la vivibilità delle città a dimensione di bambini e famiglie. Come ogni anno si è tenuto anche un convegno scientifico con diversi relatori che hanno puntato l’attenzione sull’importanza di proteggersi dal sole con le creme solari e sulla necessità che le spiagge che ospitano bambini siano ben sorvegliate da assistenti ai bagnanti anche nei tratti di spiaggia libera.

“Termoli anche quest’anno ha confermato la Bandiera Verde – ha detto l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola –Si tratta di un importante traguardo per la nostra città dopo la Bandiera Blu. Vuol dire che stiamo lavorando bene e che le nostre spiagge sono riconosciute dagli esperti in quanto a dimensione di famiglie. Servizi eccellenti e sicurezza per i bambini, questo non può che soddisfarci. Si tratta di uno stimolo per migliorare sempre, sono obiettivi che perseguiamo ogni giorno per migliorare l’offerta complessiva. Tutti insieme dobbiamo raggiungere gli obiettivi per rendere la città accessibile e sempre più attrattiva per i turisti. Termoli è una città che può offrire tantissimo”.