Inaugurato il campo sportivo di Tufara. Il governatore Roberti: “Investire nello sport vuol dire assicurare la coesione sociale e il futuro delle nostre comunità”

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha preso parte all’inaugurazione del riqualificato campo sportivo di Tufara.

“Questo impianto sportivo non è solo un luogo dedicato all’attività fisica e al benessere, ma è uno spazio sociale dove si coltivano valori come il rispetto, il gioco di squadra, l’inclusione. Investire nello sport significa investire nel futuro, nella crescita sana delle nuove generazioni e nella coesione delle comunità locali – il commento del Presidente Francesco Roberti – Ringrazio l’Amministrazione comunale di Tufara e il sindaco Gianni Di Iorio per il costante impegno e la visione con cui ha portato avanti questo progetto. La Regione Molise, con l’imminente bando, è pronta a continuare a sostenere interventi come questo, che rendono le comunità locali del nostro Molise territori accoglienti, moderni e dinamici. Tufara ha riacquistato un punto di riferimento per la vita sociale e sportiva dell’intera area. A tutti coloro che lo vivranno – sportivi, ragazzi, famiglie – l’augurio di farne un luogo di passione, di amicizia e di crescita comune”.