Summer School di Scienze Politiche, tra Campobasso e Isernia la tredicesima edizione dell’iniziativa dell’Unimol

Invecchiamento, contrazioni e trasformazioni di natura demografica, sociale ed economica, insieme alle implicazioni sul welfare, sul lavoro, sulla governance locale e sulla pianificazione sanitaria, saranno gli argomenti centrali affrontati e discussi durante la Summer School di Scienze Politiche dell’Università degli Studi del Molise.

Da lunedì 14 e sino a giovedì 17 luglio, si terrà, infatti, tra Campobasso e Isernia, la XIII edizione della Summer School di Scienze Politiche che, per il 2025, vede come tema “Care Sustainability and Public Policies in an Ageing Society”. L’iniziativa è organizzata dalla filiera didattica di Scienze Politiche, in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza ed Economia e con il contributo scientifico del progetto Age-It.

La Summer School nasce dalla consapevolezza che l’invecchiamento della popolazione rappresenta una delle più rilevanti trasformazioni demografiche, sociali ed economiche del nostro tempo. In particolare, l’Italia e l’Europa meridionale si trovano a dover affrontare una contrazione demografica accompagnata da un rapido aumento della popolazione anziana: entro il 2065, la quota di over 65 in Italia supererà il 34% della popolazione, con forti implicazioni in termini di welfare, lavoro, governance locale e pianificazione sanitaria.

Attraverso un percorso interdisciplinare che coinvolge demografia, scienze politiche, diritto, economia, sociologia e gerontologia, la Summer School offrirà agli studenti strumenti teorici e operativi per comprendere e affrontare le sfide poste dall’invecchiamento, con particolare attenzione ai territori, alla sostenibilità dei sistemi di cura e alle politiche pubbliche più innovative. Il programma si articolerà in lezioni, seminari, tavole rotonde e laboratori pratici.

Tra i temi trattati: traiettorie dell’invecchiamento attivo, pianificazione sanitaria e assistenziale, caregiving e regolazione normativa, invecchiamento differenziato su base territoriale (“geo-ageing”), e scenari futuri di partecipazione e lavoro in età avanzata.

Le attività si svolgeranno in lingua inglese (le sessioni plenarie) e italiana (i laboratori pomeridiani):



Da lunedì 14 luglio (a partire dalle ore 14.30) a mercoledì 16 luglio, nella Sala “E. Fermi” della Biblioteca di Ateneo, Campus universitario Vazzieri, via Manzoni a Campobasso;

Giovedì 17 luglio – alle ore 09.30 – l’incontro ad Isernia con i Sindaci, nella Sala Raucci di Palazzo San Francesco, con la sessione su “Invecchiamento e governance locale”.

Ad arricchire lo spessore scientifico gli interventi di esperti nazionali e internazionali, tra cui Giovanni Lamura (INRCA), Karen Glaser (King’s College London), Maria Patrin (Hertie School) e numerosi docenti delle Università italiane coinvolte in Age-It.