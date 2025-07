L’estate 2025 a Castel del Giudice è cultura, workshop, idee rigenerative, benessere, musica e divertimento

A Castel del Giudice l’estate si tinge di idee, incontri, workshop musicali e di fumetto, attività all’insegna del benessere psico-fisico, rassegne letterarie, arte di strada, eventi di comunità e tanto altro. Ricchissimo il cartellone degli appuntamenti che fino ad autunno inoltrato (si concluderà l’11 e 12 ottobre con l’8° edizione della Festa della Mela) animeranno il borgo simbolo della rinascita delle aree interne, dell’agricoltura sostenibile, della rigenerazione territoriale e delle energie rinnovabili. Il programma dell’estate 2025 è frutto del lavoro sinergico tra il Comune di Castel del Giudice e la Pro Loco, con la preziosa collaborazione ed il coinvolgimento delle tante associazioni, realtà imprenditoriali e volontari presenti sul territorio: un esempio virtuoso a dimostrazione di come la cultura possa diventare strumento di coesione sociale e rigenerazione comunitaria.

In calendario, i tradizionali appuntamenti tra cui gonfiabili per bambini il 1° agosto, Sagra della Pallotta l’8 agosto, Maltorock il 10 agosto, Puliamo il Mondo con Legambiente l’11 agosto, concerto di Francesco Mammola il 14 agosto, Festa della Madonna in Saletta il 15 agosto, torneo di calcio a 5 dal 10 al 17 agosto, Molise Cinema in Tour il 19 agosto, il campus estivo del Centro Studi Casa Frezza fino al 13 agosto e Festa di San Rocco il 7 settembre.

Spazio anche per l’innovazione con altri eventi realizzati nell’ambito del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con cui il comune ha vinto il Bando Borghi – Linea A del PNRR tra cui: il Workshop musicale “Tela di Note” insieme al pianista e jazzista Davide Marchesani e il pianista Isidoro Nugnes che trasformerà i ricordi e le memorie dei partecipanti in melodie personali (evento finale il 6 settembre); il Workshop di Fumetto “Da Zero a Eroe” con l’illustratore e fumettista Marco Tarquini per dare vita ad un eroe “su misura” creando un personaggio ispirato a Castel del Giudice, alle sue leggende, ai personaggi locali o ai mestieri scomparsi (2 e 16 agosto, seconda fase in corso di programmazione in autunno); RadicInsieme, percorso di yoga aereo con Teresa D’Ascenzo (4 e 18 agosto, 1 settembre). Da non perdere la X edizione del CasteldelGiudice Buskers Festival, la rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada più attesa del Molise, con anteprima serale il 15 agosto e il 16 agosto a partire dalle 17.00.

Artisti di strada di calibro internazionale provenienti da ogni angolo del mondo incanteranno con show sorprendenti ed esibizioni da capogiro grandi e piccoli, animando fino a notte fonda il borgo dell’Appennino molisano a confine con l’Abruzzo con spettacoli itineranti tra la piazza principale di Castel del Giudice e la piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi. Ad accogliere l’autunno, il 5 e 6 settembre la 3^ edizione del Festival Letterario “RadicalMente”, ideato dall’associazione culturale Casa Frezza, che, dopo aver accolto nomi di rilievo come Luciana Sgrena, Lorenzo Marone e Valerio Aprea, si appresta anche quest’anno a portare in piazza ospiti speciali che si alterneranno in talk, presentazioni e workshop. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuiti.

Il PROGRAMMA DEGLI EVENTI è SCARICABILE QUI: https://bit.ly/EstateCdG2025