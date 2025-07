Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso definisce il calendario delle amichevoli: primo test il 30 agosto all’Arena

Poco più di tre settimane e saranno di nuovo emozioni e palloni che rimbalzano sul parquet dell’Arena. Il 18 agosto riprenderà la preparazione in casa La Molisana Magnolia Campobasso e, da parte sua, il club in queste ore ha anche definito il calendario delle amichevoli in vista dell’avvio di regular season in programma a Brescia nel weekend del 4 e 5 ottobre.

CINQUE TEST Per i #fioridacciaio la prima occasione di gioco sarà al termine della seconda settimana di preparazione, sabato 30 agosto con uno scrimmage in famiglia all’Arena, che consentirà ai rossoblù di scoprire ed applaudire le new entry Makurat, Miccoli, Pastrello e Simon, la rientrante Gray e le ben conosciute e confermate capitan Trimboli, Cerè, Giacchetti, Grande, Madera, Meldere e Morrison cui si uniranno, nella circostanza, alcuni elementi del vivaio. Una gara che sarà l’occasione di un primo momento di gioco al di fuori del lavoro fisico e di apprendimento dei principi tecnico-tattici della filosofia di gioco di coach Mimmo Sabatelli. Una sfida che, in un primo momento, avrebbe dovuto portare con sé un match fuori regione, poi non concretizzatosi, col club che ha anche sondato – ma senza fortuna – la disponibilità di team del circondario tra A1 ed A2.

A settembre, poi, domenica 7 i #fioridacciaio andranno a far visita alle pari categoria del Battipaglia dell’ex Baldassarre, ricevendo poi il sabato successivo (il 13) le neopromosse Panthers Roseto per una giornata che, negli intenti del club, dovrebbe portare con sé ad una maratona di eventi (ulteriori dettagli in merito si sapranno nelle prossime settimane). Gli ultimi due test, poi, saranno nel weekend del 20 e 21 settembre con un back to back al PalaRomare nell’impianto della corazzata Schio.

ANTIPASTO DI SUPERCOPPA Una sorta di antipasto di quello che sarà il primo impegno ufficiale della stagione, nel weekend del 27 e 28 settembre, sempre al PalaRomare di Schio con la sfida in semifinale (al sabato) proprio contro le orange, prologo per la vincente alla finalissima del giorno dopo contro una tra Venezia e San Martino di Lupari.

CALENDARI IN VISTA Questi giorni, intanto, sono l’occasione di operazioni di definizione del calendario da parte del settore agonistico della Federbasket con la possibile ufficializzazione del percorso che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe arrivare tra le giornate di martedì e mercoledì.

ABBONAMENTI AL VIA Da giovedì, intanto, sul web grazie al circuito Vivaticket, nei point molisani del network di ticketing e presso l’Arena (il martedì dalle 18.30 alle 19.30) ha preso il via il percorso della campagna abbonamenti, quest’anno all’insegna del claim ‘Noi siamo rossoblù’, che punta sui colori sociali del team. Previste le opzioni legate al campionato o, in combinata, con la regular season di Eurocup per i singoli settori dell’Arena. Sino al 31 luglio ci sarà la fase di prelazione per i vecchi abbonati. Poi dal primo agosto al due ottobre è prevista la vendita libera con ingresso gratuito per gli under 5, riduzioni per categorie d’età specifiche e suddivisione nei settori di Monforte (e Monforte Gold), San Giorgio e curve.

PROSPETTIVE SOCIALI Intanto, il club – e nello specifico la presidente Antonella Palmieri e l’ala-pivot Sara Madera – si è visto recapitare un invito da parte del vertice della Fondazione Kleros Angelo Farella per presenziare, quali testimonial, alla consegna (a settembre con data ancora da definire) del premio ‘Simone Rocco’, destinato ad una giovane promessa cestistica dell’area salernitana, nella circostanza in rosa.