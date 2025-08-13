News dal Molise

Campobasso, cinema in centro dal 18 al 21 agosto nel cortile dell’ex distretto

Photo of Redazione Redazione13 Agosto 2025

Dal 18 al 21 agosto, il cortile dell’ex Distretto Militare di Campobasso ospiterà “Cinema in Centro”, una rassegna cinematografica all’aperto che porta in città quattro film internazionali di grande impatto narrativo e visivo. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso all’interno del Festival Paideia, con l’organizzazione a cura di AMTM Allestimenti e la collaborazione dell’Associazione Culturale Kiss Me Deadly.

PROGRAMMA

La selezione dei titoli propone uno sguardo originale e profondo su temi familiari, sociali e professionali, attraverso generi diversi e regie affermate.

Lunedì 18 agosto – CASA IN FIAMME

Regia di Dani de la Orden

Spagna, 2024 – Durata: 105 minuti

Una dark comedy che racconta il fragile equilibrio di una famiglia riunita per un weekend nella casa al mare. Tra tensioni, segreti e un incendio inatteso, il film esplora con ironia e dramma il bisogno di ricostruire legami. Vincitore di un premio ai Goya.

Martedì 19 agosto – PUAN – IL PROFESSORE

Regia di Maria Alché, Benjamín Naishtat

Argentina, Italia, Francia, Germania, Brasile, 2023 – Durata: 109 minuti

Una commedia intelligente ambientata nell’università di Buenos Aires, dove due professori si contendono una cattedra in un clima politico instabile. Tra filosofia e ambizioni personali, il pensiero si trasforma in azione.

Mercoledì 20 agosto – REINAS

Regia di Klaudia Reynicke

Svizzera – Perù, 2024 – Durata: 104 minuti

Nel Perù degli anni Novanta, due sorelle si preparano a emigrare negli Stati Uniti con la madre, mentre il ritorno del padre riapre ferite e domande. Un racconto intimo e potente sul senso della famiglia in tempi difficili.

Giovedì 21 agosto – GUIDA PRATICA PER INSEGNANTI

Regia di Thomas Lilti

Francia, 2023 – Durata: 101 minuti

Una commedia corale che segue un gruppo di insegnanti alle prese con l’inizio dell’anno scolastico. Tra entusiasmo, dubbi e quotidianità, il film riflette con leggerezza e profondità sul mestiere dell’educare.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

 

