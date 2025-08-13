Cronaca

Isernia, due casi di West Nile confermati: attivato il Comitato Arbovirosi dell’ASReM

Photo of Redazione Redazione13 Agosto 2025

Due casi di confermata positività al virus West Nile nella provincia di Isernia. Entrambi i pazienti sono ricoverati al Ospedale Veneziale della cittadina pentra.

Una condizione all’attenzione della Azienda Sanitaria Regionale del Molise che non aveva escluso la possibilità di infezione e che da giorni si è ormai attivata con la costituzione di un Comitato Arbovirosi, un board dedicato al controllo e al monitoraggio costante.

Le diverse Strutture coinvolte nel Comitato Aziendale stanno operando nell’ambito delle proprie competenze. In particolare, il Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione dell’ASReM ha avviato le indagini epidemiologiche sul territorio attivando le profilassi previste.

L’ASReM ribadisce che “è fondamentale evitare ogni tipo di allarmismo. Nell’80% dei casi l’infezione decorre senza sintomi; nel 20% può causare disturbi lievi, spesso simili ad altre malattie, mentre solo nell’1% si osserva un interessamento neurologico (meningite, encefalite, mielite), con una mortalità che in tali forme può arrivare al 10%.”

Photo of Redazione Redazione13 Agosto 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Dolore e lutto per la tragedia sulla Trignina: Valentino Canzona perde la vita, annullati gli eventi a Bojano

13 Agosto 2025

Infezione da virus West Nile, l’ASReM alza la guardia: sorveglianza rafforzata in Molise

31 Luglio 2025

Grandi appalti ferroviari per Armafer Srl: lavori per oltre 775 milioni di euro nei compartimenti di Napoli, Reggio Calabria e Cagliari

29 Luglio 2025

Giornalismo molisano in lutto: addio a Domenico Bertoni

28 Luglio 2025

Droga, arrestato a Termoli: era già stato fermato a marzo

22 Luglio 2025

Incidente sulla SS17: rinviato a giudizio per omicidio stradale l’automobilista accusato della morte di Giuseppe Fragolini

10 Luglio 2025

Campobasso, rafforzata la prevenzione: Polizia di Stato emette oltre 25 misure contro reati predatori, mala movida e violenza

2 Luglio 2025

Riccia sconvolta, muore in un tragico incidente il dipendente comunale Alfonsino Moffa

29 Giugno 2025

Carrese di San Martino in Pensilis 2025: 15 persone denunciate dalla Polizia di Stato

28 Giugno 2025

Controlli su aziende e centri di accoglienza: sospese due attività a Campobasso per irregolarità su lavoratori stranieri

27 Giugno 2025

Campobasso, brutale aggressione in pieno centro: in sei in manette

26 Giugno 2025

YouPol: l’app della Polizia di Stato contro bullismo, droga e violenza domestica

13 Giugno 2025

Suicidio nel carcere di Campobasso, il SAPPE: “Riformare il sistema dopo le sollecitazioni di Mattarella”

13 Giugno 2025

Detenuto si toglie la vita nel carcere di Campobasso: è il 38° caso del 2025 negli Istituti di pena italiani

12 Giugno 2025

Aggressione al terminal bus di Termoli: donna arrestata dopo violenta colluttazione con autista e poliziotti

28 Maggio 2025

Condotte illecite e presenze sospette in provincia: 36 misure di prevenzione emesse dalla Polizia di Campobasso

28 Maggio 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa