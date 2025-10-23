Crisi idrica, a Campobasso ancora chiusure notturne: rubinetti a secco fino al 28 ottobre

Ancora disagi a Campobasso a causa della carenza idrica. GRIM Scarl ha infatti comunicato che proseguiranno le chiusure notturne dei serbatoi di Cese Alto, Monforte e Calvario fino al prossimo 28 ottobre.
L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista da mezzanotte fino alle ore 5 di martedì 28 ottobre. La chiusura, fa sapere Grim, è necessaria per recuperare i livelli ottimali dei serbatoi.
“Si invitano pertanto i cittadini ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione – evidenzia la società – Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7)”.
SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO – CESE ALTO:
VAZZIERI:
– CONTRADA VAZZIERI
– VIALE ALESSANDRO MANZONI
– CONTRADA SAN GIOVANNI DEI GELSI
– VIA GIOSUE’ CARDUCCI
– VIA ITALO SVEVO
– VIA VITTORIO ALFIERI
– VIA MONSIGNOR FUSCO
– VIA FRATICELLI
– VIA GIUSEPPE UNGARETTI
– VIA PIRANDELLO
– PARCO GIUSEPPE MANENTE
CONTE ROSSO:
– S.P. 58
– VIA FRANGIPANE
– S.P. 57 PER MIRABELLO
– VIA DE GENNARO
– VIA MICHELE D’ALENA
– VIA LIBERO SERAFINI
– VIA NICOLA NERI
– VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE
– VIA LEONE BELPULSI
– VIA CONTE ROSSO
– VIA GIUSEPPE FOLCHI
– VIA AGOSTINO DE PRETIS
– PIAZZA ANDREA D’ISERNIA
– CONTRADA CESE
– VIA GIAMBATTISTA MASCIOTTA
– VIA GUIDO NEBBIA
– VIA PAPA GIOVANNI XXIII
– VIA QUNTINO SELLA
SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO – CALVARIO EST:
– VIA GIOVANNITTI
– VIA MOLINARI
– CONTRADA SAN GIOVANNI IN GOLFO
– VIA COLLE DELLE API
– VIA BARBATO
– VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO
– VIA LA BANCA
– VIA XXIV MAGGIO
– VIA ALTOBELLO
– VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
– VIA IV NOVEMBRE
– VIA DE GASPERI
– VIA GRAMSCI
– VIA EINAUDI
– VIA JOVINE
– VIA SCARANO
– VIA GAMMIERI
– VIA BOCCARDI
– VIA BELLINI
– VIA BENEDETTO CROCE
– VIA PROSDOCIMO ROTONDO
– VIA AMENDOLA
– VIA CIRESE
– VIA FORTUNATO
– VIA PIAVE
– VIA MONTELLO
– VIA MONTESANTO
– VIA MONTEGRAPPA
– VIA MONTENEVOSO
– VIA PASUBIO
– VIA MONTE SAN MICHELE
– VIA MONTE SABOTINO
– VIA MONTE SAN GABRIELE
– VIA DELLE FRASCHE
– CONTRADA COLLE DELL’ORSO
– CONTRADA LUPARA
– VIA COLLE DELL’ORSO
– VIA ARNALDO DE LISIO
– CONTRADA CACCIAPESCI
– PIAZZA CADUTI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE
– VIA CARLO MARANELLI
– PARCO DELLA MEMORIA
– TRAV. VIA ALCIDE DE GASPERI
– TRAV. DI VIA ANTONIO GRAMSCI
– TRAV. DI VIA MONTELLO
– VIA DOMENICO TROTTA
– VIA ENRICO DE CAPOA
– VIA ENRICO PRESUTTI
– VIA FEDERICO CICCAGLIONE
– STRADA FONDOVALLE TAPPINO
– VIA FRANCESCO LONGANO
– VIA GIACOMO MATTEOTTI
– VIA LUIGI STURZO
– VIA MARTIRI MOLISANI DELLA RESISTENZA
– VIALE MICHELE CARLONE
– VIA MONFALCONE
– VIA RAFFAELE CAPRIGLIONE
– VIA TOMMASO MOSCA