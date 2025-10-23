CittàCronaca

Crisi idrica, a Campobasso ancora chiusure notturne: rubinetti a secco fino al 28 ottobre

Photo of Redazione Redazione23 Ottobre 2025

Ancora disagi a Campobasso a causa della carenza idrica. GRIM Scarl ha infatti comunicato che proseguiranno le chiusure notturne dei serbatoi di Cese Alto, Monforte e Calvario fino al prossimo 28 ottobre.

L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista da mezzanotte fino alle ore 5 di martedì 28 ottobre. La chiusura, fa sapere Grim, è necessaria per recuperare i livelli ottimali dei serbatoi.

“Si invitano pertanto i cittadini ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione – evidenzia la società – Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7)”.

 

SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO – CESE ALTO:

VAZZIERI:
– CONTRADA VAZZIERI
– VIALE ALESSANDRO MANZONI
– CONTRADA SAN GIOVANNI DEI GELSI
– VIA GIOSUE’ CARDUCCI
– VIA ITALO SVEVO
– VIA VITTORIO ALFIERI
– VIA MONSIGNOR FUSCO
– VIA FRATICELLI
– VIA GIUSEPPE UNGARETTI
– VIA PIRANDELLO
– PARCO GIUSEPPE MANENTE

CONTE ROSSO:
– S.P. 58
– VIA FRANGIPANE
– S.P. 57 PER MIRABELLO
– VIA DE GENNARO
– VIA MICHELE D’ALENA
– VIA LIBERO SERAFINI
– VIA NICOLA NERI
– VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE
– VIA LEONE BELPULSI
– VIA CONTE ROSSO
– VIA GIUSEPPE FOLCHI
– VIA AGOSTINO DE PRETIS
– PIAZZA ANDREA D’ISERNIA
– CONTRADA CESE
– VIA GIAMBATTISTA MASCIOTTA
– VIA GUIDO NEBBIA
– VIA PAPA GIOVANNI XXIII
– VIA QUNTINO SELLA

 

SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO – CALVARIO EST:
– VIA GIOVANNITTI
– VIA MOLINARI
– CONTRADA SAN GIOVANNI IN GOLFO
– VIA COLLE DELLE API
– VIA BARBATO
– VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO
– VIA LA BANCA
– VIA XXIV MAGGIO
– VIA ALTOBELLO
– VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
– VIA IV NOVEMBRE
– VIA DE GASPERI
– VIA GRAMSCI
– VIA EINAUDI
– VIA JOVINE
– VIA SCARANO
– VIA GAMMIERI
– VIA BOCCARDI
– VIA BELLINI
– VIA BENEDETTO CROCE
– VIA PROSDOCIMO ROTONDO
– VIA AMENDOLA
– VIA CIRESE
– VIA FORTUNATO
– VIA PIAVE
– VIA MONTELLO
– VIA MONTESANTO
– VIA MONTEGRAPPA
– VIA MONTENEVOSO
– VIA PASUBIO
– VIA MONTE SAN MICHELE
– VIA MONTE SABOTINO
– VIA MONTE SAN GABRIELE
– VIA DELLE FRASCHE
– CONTRADA COLLE DELL’ORSO
– CONTRADA LUPARA
– VIA COLLE DELL’ORSO
– VIA ARNALDO DE LISIO
– CONTRADA CACCIAPESCI
– PIAZZA CADUTI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE
– VIA CARLO MARANELLI
– PARCO DELLA MEMORIA
– TRAV. VIA ALCIDE DE GASPERI
– TRAV. DI VIA ANTONIO GRAMSCI
– TRAV. DI VIA MONTELLO
– VIA DOMENICO TROTTA
– VIA ENRICO DE CAPOA
– VIA ENRICO PRESUTTI
– VIA FEDERICO CICCAGLIONE
– STRADA FONDOVALLE TAPPINO
– VIA FRANCESCO LONGANO
– VIA GIACOMO MATTEOTTI
– VIA LUIGI STURZO
– VIA MARTIRI MOLISANI DELLA RESISTENZA
– VIALE MICHELE CARLONE
– VIA MONFALCONE
– VIA RAFFAELE CAPRIGLIONE
– VIA TOMMASO MOSCA

Photo of Redazione Redazione23 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Campobasso, smantellata la centrale dello spaccio nel quartiere Cep: un arresto e due denunce

22 Ottobre 2025

Campobasso, fino al 23 ottobre 2025, da mezzanotte alle 5, chiusure dei serbatoi Monforte, Cese Alto e Calvario

21 Ottobre 2025

Fermate non a norma, autista aggredito da un passeggero. Sindacati chiedono Tavolo in Prefettura: “Situazione fuori controllo”

18 Ottobre 2025

Ciao Umberto, il “Godzilla” dal cuore buono. La città saluta il “re” del centro storico

17 Ottobre 2025

Campodipietra, paura per un’auto carica di esplosivi all’interno di un capannone: intervengono gli artificieri

14 Ottobre 2025

Molise, la regione con il più alto tasso di depressione in Italia: l’allarme dell’Ordine degli Psicologi che chiede più prevenzione, ascolto e servizi sul territorio

11 Ottobre 2025

Violenza sui minori in crescita in Molise, lo psicologo Malorni: “Un allarme che non possiamo più ignorare”

9 Ottobre 2025

Campobasso, caos al pronto soccorso: due persone fermate dopo aver disturbato pazienti e sanitari

8 Ottobre 2025

A Campobasso il Festival del diritto e delle scienze politiche

6 Ottobre 2025

Campobasso, 17enne accoltellato nel pieno centro della città. Operato al ‘Cardarelli’, situazione critica

4 Ottobre 2025

Tragico frontale sulla tangenziale nord di Campobasso: due vittime

3 Ottobre 2025

Campobasso per Gaza, il capoluogo molisano al fianco della popolazione palestinese e delle mobilitazioni di solidarietà per la Global Sumud Flotilla

3 Ottobre 2025

Strage familiare con fuga a Campobasso: Antonia al Neuromed “stabile nella sua gravità”. Il figlio Mario: “In famiglia mai violenza”

1 Ottobre 2025

Duplice omicidio, Oncone confessa. Prognosi riservata per la figlia operata nella notte al Neuromed di Pozzilli

1 Ottobre 2025

Ritrovato a Campobasso l’uomo che ha ucciso la moglie a colpi di pietra. In auto con lui i due figli: uno è morto l’altra è grave

30 Settembre 2025

Montenero di Bisaccia, tragico incidente: muore una giovane donna incinta

28 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa