Campobasso, chiusa per 30 giorni la Via Matris: troppi cinghiali lungo il percorso

La Via Matris a Campobasso

Con apposita ordinanza, la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, ha disposto la chiusura della Via Matris per un periodo di 30 giorni, a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti la presenza ricorrente di cinghiali lungo il percorso, abitualmente frequentato da residenti e visitatori.

“La decisione – fanno sapere da Palazzo San Giorgio – si è resa necessaria per garantire la pubblica incolumità, in attesa del ripristino delle condizioni minime di sicurezza e dell’attuazione degli interventi richiesti agli enti competenti, più volte sollecitati dall’Amministrazione comunale. Ad oggi, però, non sono giunte risposte adeguate né sono stati avviati interventi risolutivi.

“Proprio questa mattina è stata inviata – dice la sindaca Forte – una nuova segnalazione alla Regione Molise, ente competente in materia, con una contestuale richiesta di intervento urgente. L’Amministrazione continua infatti a ricevere segnalazioni sulla presenza abituale di cinghiali – sia di giorno che di notte – nelle strade cittadine e nei quartieri residenziali, in particolare nell’area della Via Matris. Nella comunicazione inviata al governo di Palazzo Vitale, si rinnova l’invito alla Regione a fornire aggiornamenti concreti sulle strategie e i programmi di intervento previsti per affrontare una problematica ormai strutturale: la crescita incontrollata della popolazione di cinghiali, la loro presenza stabile nel contesto urbano e la conseguente esposizione della cittadinanza a rischi per la sicurezza e la vivibilità della città”.

