Campobasso, fino al 23 ottobre 2025, da mezzanotte alle 5, chiusure dei serbatoi Monforte, Cese Alto e Calvario

GRIM Scarl informa gli utenti del Comune di Campobasso che, a seguito della riduzione dell’apporto idrico fornito da Molise Acque, sarà necessario procedere alla chiusura dei serbatoi di Cese Alto, Monforte e Calvario.

L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista da questa sera a mezzanotte fino alle ore 5 di martedì 21 ottobre; dalla mezzanotte di martedì fino alle ore 5:00 di mercoledì 22 ottobre; dalla mezzanotte di mercoledì fino alle ore 5:00 di giovedì 23 ottobre. La chiusura, fa sapere Grim, è necessaria per recuperare i livelli ottimali dei serbatoi.

Si invitano pertanto i cittadini ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).

Il sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte, terrà una conferenza stampa nella mattinata di martedì 21 ottobre 2025.

SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO

MONFORTE:
– VIA SANT’ANTONIO ABATE
– VIA DI ZINNO
– VICO CARNAIO
– VIA S. MERCURIO
– VICOLO MONTICELLI
– PIAZZETTA PORTAFREDDA
– VICOLETTO S. NICOLA
– VICO POLITO
– LARGO SAN LEONARDO
– VIA DEGLI OREFICI
– VIA DEI FERRARI
– LARGO DELLA MADDALENA
– VIA CARDARELLI
– VIA ISERNIA
– VIA GARIBALDI
– VIA D’AMATO
– VIA MATRIS
– VIA DEL CASTELLO
– VIA FRATELLI PISTILLI-SIPIO
– VI PIETRAVALLE
– VIA PIANESE
– VIA SAN LORENZO
– VIA VIGLIARDI
– VIA MICHELE ROMANO
– CONTRADA S. NICOLA DELLE FRATTE
– STR. COMUNALE CALVARIO
– CONTRADA MACCHIE
– VIA FACCHINETTI
– CONTRADA COLLE DELLE API
– CONTRADA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
– VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
– VIA TROMBETTA
– VIA XXV APRILE
– VIA COLITTO
– PIAZZALE SCARANO
– VIA CRISPI
– VIA INSORTI D’INGHERIA
– VIA TABASSO
– VIA NORMANNO
– VIA TIBERIO
– VIA FORO BOARIO
– VIA ZUCCARELLI
– VIALE DEL CASTELLO
– VIA SALTA SAN PAOLO
– VIA PIETRAVALLE
– VIA GRANDI
– VIA LARINO
– VIA PETITTI
– SALITA SAN BARTOLOMEO
– VIA CARDARELLI
– VIA BUOZZI
– VIA ZICCARDI
– VIA BERLINGUER
– VIA FEDE
– VIA ANSELMO CHIARIZIA
– VICOLO BIGLIARDO
– VIA BRECCELLE
– VICO COLONNA
– CONTRADA CONOCCHIOLE
– LARGO CRAPSI
– PIAZZA DELL’OLMO
– VIALE DELLE RIMEMBRANZE
– VICOLETTO DI VIA SANT’ANDREA
– VIA ENRICO TOTI
– VIA FONDACO DELLA FARINA
– CONTRADA FONTANA VECCHIA
– VIA FOSSE ARDEATINE
– PIAZZALE PALATUCCI
– VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
– VIA GIUSEPPE TUCCI
– TRAV. INSORTI D’UNGHERIA
– VICO LUCARELLI
– VIA NICOLA DE LUCA
– VIA NINA GUERRIZIO
– VICO PARADISO
– VIA PENNINO
– VICO PERCETTORE
– VICO PERSICHILLO
– VICO PIZZOFERRATO
– VIA PORTA MANCINA
– VICO PRIMO DI VIA PENNINO
– VICO PRIMO DI VIA SANT’ANDREA
– VICO PRIMO DI VIA SANT’ANTONIO ABATE
– VICO PRIMO SAN PAOLO
– VIA ROBERT BADEN POWELL
– VIA SANTA CRISTINA
– PIAZZA SAN FRANCESCO
– RIONE SAN PIETRO
– VIA SANT’ANDREA
– LARGO SANT’ANTONIO ABATE
– VIA SANTA MARIA DELLA CROCE
– SALITA SANTA MARIA MAGGIORE
– VIA SANTI COSMA E DAMIANO
– VICO SECONDO DI VIA PENNINO
– VICO SECONDO DI VIA SANT’ANDREA
– VICO SECONDO DI VIA SANT’ANTONIO ABATE
– VICO SECONDO SAN PAOLO
– CONTRADA SELVA PIANA
– VICO TRE DITA
– VICO VAGLIA
– VIA VITTORINO CANNAVINA

CESE ALTO:
VAZZIERI:
– CONTRADA VAZZIERI
– VIALE ALESSANDRO MANZONI
– CONTRADA SAN GIOVANNI DEI GELSI
– VIA GIOSUE’ CARDUCCI
– VIA ITALO SVEVO
– VIA VITTORIO ALFIERI
– VIA MONSIGNOR FUSCO
– VIA FRATICELLI
– VIA GIUSEPPE UNGARETTI
– VIA PIRANDELLO
– PARCO GIUSEPPE MANENTE
CONTE ROSSO:
– S.P. 58
– VIA FRANGIPANE
– S.P. 57 PER MIRABELLO
– VIA DE GENNARO
– VIA MICHELE D’ALENA
– VIA LIBERO SERAFINI
– VIA NICOLA NERI
– VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE
– VIA LEONE BELPULSI
– VIA CONTE ROSSO
– VIA GIUSEPPE FOLCHI
– VIA AGOSTINO DE PRETIS
– PIAZZA ANDREA D’ISERNIA
– CONTRADA CESE
– VIA GIAMBATTISTA MASCIOTTA
– VIA GUIDO NEBBIA
– VIA PAPA GIOVANNI XXIII
– VIA QUNTINO SELLA

CALVARIO EST:
– VIA GIOVANNITTI
– VIA MOLINARI
– CONTRADA SAN GIOVANNI IN GOLFO
– VIA COLLE DELLE API
– VIA BARBATO
– VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO
– VIA LA BANCA
– VIA XXIV MAGGIO
– VIA ALTOBELLO
– VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
– VIA IV NOVEMBRE
– VIA DE GASPERI
– VIA GRAMSCI
– VIA EINAUDI
– VIA JOVINE
– VIA SCARANO
– VIA GAMMIERI
– VIA BOCCARDI
– VIA BELLINI
– VIA BENEDETTO CROCE
– VIA PROSDOCIMO ROTONDO
– VIA AMENDOLA
– VIA CIRESE
– VIA FORTUNATO
– VIA PIAVE
– VIA MONTELLO
– VIA MONTESANTO
– VIA MONTEGRAPPA
– VIA MONTENEVOSO
– VIA PASUBIO
– VIA MONTE SAN MICHELE
– VIA MONTE SABOTINO
– VIA MONTE SAN GABRIELE
– VIA DELLE FRASCHE
– CONTRADA COLLE DELL’ORSO
– CONTRADA LUPARA
– VIA COLLE DELL’ORSO
– VIA ARNALDO DE LISIO
– CONTRADA CACCIAPESCI
– PIAZZA CADUTI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE
– VIA CARLO MARANELLI
– PARCO DELLA MEMORIA
– TRAV. VIA ALCIDE DE GASPERI
– TRAV. DI VIA ANTONIO GRAMSCI
– TRAV. DI VIA MONTELLO
– VIA DOMENICO TROTTA
– VIA ENRICO DE CAPOA
– VIA ENRICO PRESUTTI
– VIA FEDERICO CICCAGLIONE
– STRADA FONDOVALLE TAPPINO
– VIA FRANCESCO LONGANO
– VIA GIACOMO MATTEOTTI
– VIA LUIGI STURZO
– VIA MARTIRI MOLISANI DELLA RESISTENZA
– VIALE MICHELE CARLONE
– VIA MONFALCONE
– VIA RAFFAELE CAPRIGLIONE
– VIA TOMMASO MOSCA

