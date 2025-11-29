CittàComune

‘Com’eri vestita?’, nell’atrio di Palazzo San Giorgio la mostra aperta fino al 5 dicembre

Photo of Redazione Redazione29 Novembre 2025

Resterà aperta fino a venerdì 5 dicembre 2025, nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso, la mostra “Com’eri vestita?”, inaugurata lo scorso 20 novembre.

Promossa dalle Donne Dem del Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso e della Consulta Femminile comunale, l’esposizione propone una riflessione profonda e toccante sul tema della violenza di genere.

In mostra, le riproduzioni degli abiti indossati da donne vittime di violenza, accompagnate dalle loro testimonianze dirette, raccontano storie vere e dolorose, spesso segnate da pregiudizi e colpevolizzazioni.

Ispirata al poema di Mary Simmerling, l’installazione invita a interrogarsi sul fenomeno della vittimizzazione secondaria e sulla necessità di cambiare sguardo: non è mai l’abito a giustificare la violenza. Non è mai colpa di chi subisce.

Un’occasione importante per rompere gli stereotipi, educare alla consapevolezza e sostenere le vittime, in un percorso che unisce arte, denuncia e impegno civile.

 

 

Photo of Redazione Redazione29 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Festa AVIS a Campobasso: premiati i donatori per il loro impegno e generosità

26 Novembre 2025

Impianti sportivi, Praitano: “Campobasso partecipa al bando per il credito sportivo e avvia interventi attesi da anni”

22 Novembre 2025

Campobasso, via libera ai test antidroga per gli amministratori. La Commissione consiliare approva l’iniziativa

19 Novembre 2025

Campobasso, tentato furto d’auto nella notte: 40enne arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato

12 Novembre 2025

Campobasso, chiusa per 30 giorni la Via Matris: troppi cinghiali lungo il percorso

7 Novembre 2025

Raddoppio delle statali 647 e 17: il Comune di Campobasso sollecita Governo, Anas e Regione Molise per un piano di fattibilità della ‘quattro corsie’

27 Ottobre 2025

Crisi idrica, a Campobasso ancora chiusure notturne: rubinetti a secco fino al 28 ottobre

23 Ottobre 2025

Campobasso, fino al 23 ottobre 2025, da mezzanotte alle 5, chiusure dei serbatoi Monforte, Cese Alto e Calvario

21 Ottobre 2025

Ciao Umberto, il “Godzilla” dal cuore buono. La città saluta il “re” del centro storico

17 Ottobre 2025

A Campobasso il Festival del diritto e delle scienze politiche

6 Ottobre 2025

Campobasso per Gaza, il capoluogo molisano al fianco della popolazione palestinese e delle mobilitazioni di solidarietà per la Global Sumud Flotilla

3 Ottobre 2025

Campobasso onora Mariano Credico: un campo per ricordare il pioniere del rugby molisano

27 Settembre 2025

Campobasso piange Michele Libertucci, ex assessore allo Sport e storico tifoso rossoblù

26 Settembre 2025

Palazzo San Giorgio: sulla Sea è sempre più scontro tra ex alleati. Ruta punta il dito sulla mancanza di trasparenza e Ramundo accusa: “Prostituzione intellettuale”

24 Settembre 2025

Palazzo San Giorgio, ‘Sabato al Borgo’, FdI attacca: “Scelte calate dall’alto e poca trasparenza”

23 Settembre 2025

La Consulta femminile del Comune di Campobasso lancia il ciclo di seminari “Violenza di genere: empowerment di comunità per la prevenzione e il contrasto”

23 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa