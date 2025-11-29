‘Com’eri vestita?’, nell’atrio di Palazzo San Giorgio la mostra aperta fino al 5 dicembre

Resterà aperta fino a venerdì 5 dicembre 2025, nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso, la mostra “Com’eri vestita?”, inaugurata lo scorso 20 novembre.
Promossa dalle Donne Dem del Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso e della Consulta Femminile comunale, l’esposizione propone una riflessione profonda e toccante sul tema della violenza di genere.
In mostra, le riproduzioni degli abiti indossati da donne vittime di violenza, accompagnate dalle loro testimonianze dirette, raccontano storie vere e dolorose, spesso segnate da pregiudizi e colpevolizzazioni.
Ispirata al poema di Mary Simmerling, l’installazione invita a interrogarsi sul fenomeno della vittimizzazione secondaria e sulla necessità di cambiare sguardo: non è mai l’abito a giustificare la violenza. Non è mai colpa di chi subisce.
Un’occasione importante per rompere gli stereotipi, educare alla consapevolezza e sostenere le vittime, in un percorso che unisce arte, denuncia e impegno civile.