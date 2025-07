Il grande evento dell’estate a Ripalimosani: Dylan Harcourt in concerto il 14 agosto 2025

Ripalimosani si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate 2025: il 14 agosto, infatti, Dylan Harcourt Irlandese, salirà sul palco di Ripalimosani per un concerto che si preannuncia storico. Un evento unico, reso possibile grazie a un intreccio di passione, determinazione e visione che ha coinvolto istituzioni locali e figure di spicco della comunità, sia in Italia che all’estero.

A volere fortemente l’arrivo dell’artista britannico – noto per il suo stile folk-rock intimo e raffinato – è stato il consigliere comunale Gabriel Rateni, che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per mesi. Fondamentale il suo contatto diretto con l’imprenditore Marco Giannantonio, del noto ristorante Italiano in Irlanda, Pinocchio, da tempo residente in Irlanda, che ha messo a disposizione la sua rete di relazioni internazionali per facilitare la trattativa con il management di Harcourt.

Determinante anche il ruolo del neo eletto Presidente della Nuova Pro Loco Ripalimosani, Giacomo Striano, con cui sono intercorse diverse telefonate per definire i dettagli logistici e organizzativi. Insieme, questi tre protagonisti hanno unito le forze per inserire Ripalimosani tra le tappe del tour estivo dell’artista, portando nuova linfa culturale e musicale al territorio.

Ma non finisce qui. Dopo l’atteso live di Ripalimosani, Dylan Harcourt sarà protagonista anche a Capracotta il 16 agosto, dove dividerà il palco con due nomi di punta della scena musicale internazionale e italiana: Manu Chao e gli Après La Classe. Un doppio appuntamento che rafforza il legame tra musica e territorio, e che mette il Molise sotto i riflettori della scena musicale estiva europea.

Il concerto del 14 agosto a Ripalimosani attese centinaia di persone, anche da fuori regione

Un sogno, insomma, che diventa realtà. E un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni, cittadini, giovani politici e imprenditoria possa trasformare un piccolo paese in un grande palcoscenico internazionale.