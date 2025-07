Fascicolo Sanitario Elettronico, a Ripalimosani esperti Asrem per illustrare tutte le opportunità del sistema

Tappa a Ripalimosani per il percorso di sensibilizzazione e supporto ai cittadini sul tema del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0.che prosegue con un’azione di informazione e sensibilizzazione sull’intero territorio regionale. L’obiettivo dell’iniziativa è aiutare le persone ad accedere e utilizzare al meglio questo importante strumento digitale, che raccoglie dati e documenti sanitari e sociosanitari relativi alla storia clinica di ciascun utente.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta un mezzo fondamentale per consultare e condividere informazioni con i professionisti sanitari, garantendo così la continuità delle cure e una gestione più efficace della salute di ognuno.

L’iniziativa è promossa da ASReM, Regione Molise e Molise Dati, con il supporto di un facilitatore digitale e in stretta collaborazione con l’Amministrazione locale. Un’occasione importante per i cittadini di conoscere meglio questo strumento e per favorire un uso consapevole e diffuso del digitale in ambito sanitario.

Nella sala consiliare di Ripalimosani sono intervenuti molti cittadini per raccogliere le dritte al fine di utilizzare al meglio il nuovo strumento. Ad illustrare il tutto, insieme al sindaco Marco Giampaolo, c’erano i referenti Asrem e il consigliere comunale Giuseppe De Mitri, che ha promosso l’iniziativa in Comune.

“Cerchiamo sempre di cogliere ogni occasione di informazione e prevenzione in materia di salute – ha spiegato il sindaco – è da sempre prerogativa di questa amministrazione avere almeno una persona che opera all’interno delle strutture sanitarie, per mantenere sempre un occhio vigile sulle iniziative e poter fornire tutto il supporto necessario alla nostra comunità. Un ringraziamento va all’Asrem che ci ha permesso di portare sul territorio gli esperti in materia”.

“È doveroso un sentito ringraziamento a tutti i cittadini di Ripalimosani – ha concluso De Mitri – che dimostrano sempre grande sensibilità e attenzione verso gli eventi sanitari. La loro presenza è un segnale forte e incoraggiante che sottolinea l’importanza che la comunità ripone nella prevenzione e educazione sanitaria”.