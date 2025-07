Dal Giappone, l’assessore Di Lucente racconta le iniziative B2B per le imprese molisane

L’assessore regionale alle Attività Produttive, allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese, Andrea Di Lucente interviene per fare il punto sulle attività promosse dalla Regione Molise, in sinergia con la Camera di Commercio Italo-Giapponese e all’Istituto Commercio Estero.

“Oggi, – fa sapere Di Lucente – per le aziende partecipanti, si è tenuto il secondo step dedicato alle dinamiche e alle opportunità del mercato giapponese. In particolare, oggi i nostri imprenditori hanno incontrato investitori e possibili buyer giapponesi, per far conoscere i propri prodotti e le proprie offerte. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’area B2B dedicata alle imprese molisane, con l’obiettivo di aprire nuovi canali commerciali e rafforzare la presenza del Made in Molise sul mercato asiatico”.