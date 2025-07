‘La corriera del Molise’, conoscere il territorio a bordo di un pullman d’epoca

È stata presentata anche a Campobasso in piazza della Repubblica, davanti alla scuola D’Ovidio, “La Corriera del Molise”; il progetto nato per iniziativa dello scrittore e poeta molisano Antonio Andriani, in collaborazione con Sati e Miramed Travel, offrirà l’opportunità unica di conoscere il territorio con la sua storia, tradizioni e cultura, il tutto a bordo del pullman d’epoca del 1970 magistralmente restaurato.

“In maniera itinerante le opere letterarie diventano un mezzo straordinario per far conoscere i nostri comuni”, questo quanto dichiarato dal Consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato per Turismo e Cultura.

Al fianco dello scrittore Andriani il Delegato Regionale ha espresso vivo compiacimento per un progetto “che – ha detto – ha il merito di promuovere il territorio con i suoi piccoli ma suggestivi borghi; una iniziativa coinvolgente e accattivante”.

La partenza è prevista venerdì 11 da Montorio nei Frentani e Bonefro.