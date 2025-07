Campobasso, cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Roberto Barone: fu Presidente del Consiglio Comunale dal 1995 al 1999

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Roberto Barone, all’età di 70 anni. Figura di spicco nella storia politico-istituzionale della città di Campobasso, fu il primo presidente del Consiglio comunale eletto a seguito della legge n. 81 del 1993, che ha profondamente trasformato la forma di governo degli enti locali, introducendo l’elezione diretta del sindaco e stabilendo che il presidente del Consiglio venga eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio nei comuni con oltre 15.000 abitanti.

Dal ’95 al ’99, durante il primo mandato del sindaco Augusto Massa, Barone si distinse per il suo impegno politico, vissuto con passione e dedizione. Alla vita pubblica alternava l’amore per la musica, che coltivava come docente nelle scuole e chitarrista.

Dopo aver lasciato la politica attiva, si era trasferito a Pescara, pur restando profondamente legato alla città di Campobasso, dove risiedeva la sua numerosa famiglia e alla quale faceva ritorno.

Poco più di un anno fa, presso l’Università degli Studi del Molise, partecipò a una serata commemorativa dedicata al fratello Gennaro Barone, medico e Presidente dell’Ordine dei Medici di Campobasso, scomparso nel 2023, offrendo un personale e toccante ricordo.

La sindaca Marialuisa Forte, insieme all’intera Amministrazione comunale, esprime il più sincero e profondo cordoglio per la scomparsa del presidente Roberto Barone, ricordandone l’impegno al servizio della città in anni di importanti cambiamenti per le istituzioni.

Un pensiero particolare ai suoi figli e a tutti i suoi familiari, ai quali va l’abbraccio della città di Campobasso.