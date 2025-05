Al Circolo Sannitico di Campobasso un viaggio fotografico con la mostra ‘Welcome Home’

Dal 24 maggio al 3 giugno 2025, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita un viaggio fotografico che ha come tema l’esperienza e il senso dell’abitare.

La mostra, dal titolo ‘Welcome Home’, è curata dal fotografo Mino Pasqualone, è patrocinata e promossa dal Comune di Campobasso nell’ambito del programma culturale Paideia ed è sostenuta dalla Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso.

Il pubblico potrà esplorare le interpretazioni di ‘casa’ di 10 autori molisani e di un’autrice siciliana.

‘Welcome Home’ rappresenta però soltanto il cuore pulsante di un’ offerta culturale diffusa che vedrà arrivare a Campobasso anche opere di artisti di diverse nazionalità.

Altri 6, infatti, saranno i luoghi della città che, in aggiunta al Circolo Sannitico, ospiteranno installazioni non solo fotografiche.

L’obiettivo di Mino Pasqualone è quello di valorizzare le voci del territorio calandole in un caleidoscopio internazionale e multisensoriale, affinché gli spazi, abitati da e con le espressioni artistiche di ciascuno, possano generare connessioni significative per i singoli e per la comunità.

Durante gli orari delle mostre, il pubblico sarà invitato a partecipare a eventi musicali, performance teatrali, incontri con artisti e studiosi che si terranno tutti nelle sale espositive di Welcome Home. Un’occasione per entrare in contatto con il tema ‘casa’ non solo attraverso l’arte visiva, ma anche attraverso la parola, la musica, il corpo.

Le esposizioni

• WELCOME HOME – Circolo Sannitico – Piazza Pepe – dal 24.05 tutti i giorni ore 17:00 – 22:00;

• WHEN IT GETS DARK, WE GO BACK HOME – una personale di Valeria Vavoom (Berlino) – Via Monticelli, 6 – dal 25.05 tutti i giorni ore 18:00 – 20:00;

• FAREWELL TO ARMS – una persona/e di Sergey Vinogradov (San Pietroburgo) – P.zza Vittorio Emanuele Il, 17 – dal 25.05 tutti i giorni ore 18:00 – 20:00;

• THE SHELTER – una personale di Jeanven (Bari) – Kudetà – Via Marconi, 37 – dal 24.05 I tutti i giorni ore 18:00 – 24:00;

• MY HOME – una personale di Paolo Emilio Greco (Campobasso) – Binario 1 – Via Cannavina, 19 – dal 24.05 I tutti i giorni ore 08:00 – 13:30 I 19:00 – 02:00;

• HOME IS WHERE YOUR HEART IS – una personale di Annarita Setaro e Ilaria Marinelli – Via S. Antonio Abate, 120/122 – dal 25.05 I tutti i giorni ore 18:00 – 20:00;

• STARDUST 2.0 – una collettiva di artisti locali – Inflazione Caotica – C.da Pesco Farese, 6° – dal 26.05 I tutti i giorni ore 9:00 – 19:00.

Gli eventi:

• 24.05 – THE GREAT OPENING – Circolo Sannitico – Piazza Pepe – ore 19:00;

• 26.05 – THE PARTY – Inflazione Caotica – C.da Pesco Farese, 6° – ore 19:30;

• 27.05 – MOVIMENTO PER TUTTI – workshop a cura di Alisia Ialicicco – Circolo Sannitico – ore 19:30;

• 28.05 – NENIA – performance di danza contemporanea di ANAM Junior Dance Company – Circolo Sannitico – ore 19:30;

• 29.05 – TORNERAI UNPLUGGED – performance musicale di Erika Pet – Circolo Sannitico – ore 19:30;

• 30.05 – LA STRADA PER TORNARE A CASA – esperienza immersiva a cura della Dott.ssa Enrica Vanni – Circolo Sannitico – ore 19:30;

• 31.05 – BENTORNATO A CASA – evento benefico a favore di ATIP Onlus in ricordo del Dott. Aldo Mancino – Circolo Sannitico – ore 19:30;

• 01.06 – A TUTTO L’AMORE NOSTRO – performance di e con Alisia lalicicco, Luciana Patullo e Barbara Pet – Circolo Sannitico – ore 19:30;

• 02.06 – LA STANZA DELLA PICCOLA LUCE – workshop a cura di Rosanna Fanzo – Circolo Sannitico – ore 17:00 – 21:00.

Gli artisti (in ordine alfabetico):

Annamaria Albino, ANAM Junior Dance Company, Marinella Ciamarra, Lucrezia Cicchese, Lucia Colella, Giovanna D’Amico, Valerio Damiano, Antonio De Luca, Ramona di Pane, DoctorSway, Rosanna Fanzo, Antonino Ferrante, Severina Grassi, Paolo Emilio Greco, Alisia Ialicicco, Maria Iarossi, Jeanven, Ilaria Mancini, Lucia Mancini, Ilaria Marinelli, Francesco Minichetti, Angelo Norelli, Mino Pasqualone, Luciana Patullo, Barbara Petti, Erika Petti, Paola Pietrangelo, Michela Ranallo, Annarita Setaro, SSS969, Valeria Vavoom, Sergey Vinogradov.

Tutti gli ingressi alle mostre e agli eventi sono gratuiti.