21° Trofeo Avis Admo – Memorial Carmela Battista: buon successo per la Podistica Avis Campobasso

Possono ritenersi soddisfatti gli organizzatori del 21° Trofeo Avis Admo – Memorial Carmela Battista, che si è disputato domenica 18 maggio 2025 a Campobasso, visto il buon numero di partecipanti presenti all’evento podistico.

Infatti, Il Direttivo e i Soci/atleti della Podistica Avis Campobasso sono stati premiati per l’impegno profuso nel fare arrivare nella città capoluogo di regione più di 200 atleti, trattandosi tra l’altro, dell’unica gara podistica su strada agonistica/competitiva che viene disputata a Campobasso.

Il Trofeo Avis Admo viene svolto con un duplice intento, quello di diffondere la cultura della donazione e in particolare del sangue e midollo osseo e, nel contempo, promuovere l’attività sportiva come stile di vita sano.

La gara si è svolta nel centro di Campobasso ed è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Campobasso e la collaborazione della FIDAL Molise e del Comitato Regionale CONI, inserita come 3^ Tappa del Corrimolise 2025 promosso dalla Fidal Molise con la collaborazione delle Società sportive molisane che hanno aderito al Gran Prix.

L’evento ha riscosso successo e consensi positivi da parte dei partecipanti per il circuito che ha interessato la gara quasi tutto pianeggiante, di circa 2 chilometri, da ripetere per cinque volte per un totale di Km. 9,800. Tutto il percorso è stato presidiato dal personale della Polizia Locale di Campobasso unitamente ai soci-atleti della Società organizzatrice della manifestazione e da molti volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento sportivo.

La partenza della gara competitiva è stata data alle ore 10:30 in Corso Vittorio Emanuele.

211 gli atleti al nastro di partenza e Ivan Di Mario della Polisportiva Molise Campobasso il vincitore del 21° Trofeo Avis Admo, che ha impiegato 34’17” per completare i cinque giri del circuito.

Alle sue spalle è arrivato Giuseppe Di Bucci della Free Runners Isernia con il riscontro cronometrico di 34’21”, terzo posto per Andrea Visone dell’Atletica Isernia con il tempo di 34’26”, al quarto posto Samuele Maria Di Domizi del Gruppo Sportivo Virtus con il crono di 34’54”, sul quinto gradino del podio Pier Biagio Mignoga della Runners Termoli con il crono di 35’02”.

Prima donna all’arrivo Maria Antonietta Fappiano leader incontrastata della ASD International Security S. che ha chiuso la sua gara con il tempo di 40’05”.

Il podio femminile è stato completato da Antonella Ciaramella della Bergamo Stars Atletica seconda con il tempo di 42’09”, terza Rosanna Pacella della ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno con il tempo di 43’16”, quarta Anna Bornaschella dell’Atletica Venafro con il crono di 43’34”, sul quinto gradino del podio Paola Giuliani con il tempo di 45’17”.

Buoni i riscontri cronometrici degli atleti della Podistica Avis Campobasso che hanno partecipato alla manifestazione.

Primo a raggiungere il traguardo Giuseppe Iamonaco che si è classificato 11° assoluto e 1° della categoria SM55 con il riscontro cronometrico di 36’49”.

A seguire Luca Iafelice 20° assoluto e 3° della categoria SM35 con il crono di 38’37”, Sandro Stanziano 46° assoluto 41’59”, Edoardo Centracchio 60° assoluto 43’26”, Nicola Selvaggio 72° assoluto 44’47”, Massimo Di Lallo 85° assoluto 45’58”, Lucio Di Stefano 101° assoluto 47’25”, Sergio Rago 104° assoluto 47’53”, Donato Mognogna 108° assoluto 48’31”, Domenico Petrucci 115° assoluto 49’38”, Lucia Di Stefano 7^ assoluta e 2^ della categoria SF35 in 50’00”, Gianfranco Canu 126° assoluto e 3° della categoria SM70 in 51’45”, Stefano Meffe alla sua prima gara con la Podistica Avis Campobasso 128° assoluto 52’17”, Gianna Pasquale anche lei alla sua prima gara con la canotta rossa bianca e azzurra della Podistica Avis Campobasso 10^ assoluta e 2^ della categoria SF45 in 53’40”, Linda Caserio 11^ assoluta e 1^ della categoria SF40 in 53’51”, Giuseppe Aceto 134° assoluto e 1° della categoria SM75 in 53’57”, Antonio Gasperi 135° assoluto 54’18”, Giuseppe Mignogna 160° assoluto 1:01’16”.

Al termine della manifestazione, cerimonia di premiazione dei primi/e tre atleti assoluti, primi/e cinque di categorie e delle prime cinque Società nella villa di fronte il Municipio di Campobasso sotto la statua di San Giorgio.