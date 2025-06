Pallacanestro, La Molisana Magnolia entra nell’universo 2025/26: lo sguardo di Trimboli

La sua conferma – figlia del biennale firmato prima dell’ultima stagione – è stato semplicemente un ‘atto dovuto’. Per la quinta stagione consecutiva vestirà la canotta numero nove e sarà il capitano dei #fioridacciaio la giocatrice triestina Stefania Trimboli, anima e cuore in casa La Molisana Magnolia Campobasso.

BOLOGNA ED ARENA Impegnata col gruppo azzurro che sta ultimando la preparazione in vista degli Europei al via il prossimo 18 giugno con un girone – quello B – ospitato al PalaDozza di Bologna, la rossoblù è tra le quattordici in lizza per l’inserimento tra le dodici del roster impegnato nella rassegna continentale.

Un traguardo che renderebbe ancora più speciale l’attuale annata dell’esterna rossoblù, già proiettata anche su quello che sarà il successivo percorso col club del capoluogo di regione.

«L’entusiasmo non mancherà così come gli impegni – argomenta la diretta interessata – e questo mi rende felice perché, pian piano, potremo proseguire nel mio percorso di crescita. Per me Campobasso è sempre più casa (la cestista giuliana ha preso effettiva dimora nel capoluogo molisano, ndr) ed essere qui è davvero un’emozione unica ed indescrivibile. Non so quali potranno essere i nostri traguardi, ma il mio augurio è che questo percorso di crescita costante possa proseguire con efficacia nel corso del torneo in arrivo».

SLIDING DOORS Tornando sull’ultima stagione, capitan Trimboli torna su quella che è stata gara tre della serie di semifinale con Venezia, un match concluso all’overtime che grande rammarico ha riservato nell’organico rossoblù.

«Senz’altro siamo state ad un passo da un traguardo storico – riconosce – e bastava davvero poco per proiettarci nella finale scudetto, ma per quello che è il nostro mood come club i disappunti rappresentano una base utile a costruire al meglio il futuro, quello prossimo ed il potenziale».

ITALBASKET D’ACCIAIO Resta il fatto, però, che – complice la stagione portata avanti – ben tre rossoblù sono state convocate dal coach venafrano Andrea Capobianco con l’Italbasket rosa.

«Ricordo ancora – argomenta Trimboli – come, quando ebbi il primo incontro con Mimmo (il tecnico rossoblù Sabatelli, ndr), mi disse che il suo orgoglio più grande sarebbe stato che dal club potessero approdare degli elementi in azzurro. Ora siamo in tre ed anche Martina (Kacerik, ndr) e Sara (Madera, ndr) si stanno giocando tutte le possibilità e ce la stanno mettendo tutta per essere delle dodici. Personalmente sarebbe un sogno, ma non voglio pensarci ora. Adesso devo solo lavorare a testa bassa e dare il massimo. Coach Capobianco ci sta dando grande fiducia e mi auguro di poterla ripagare appieno e chissà martedì (giorno di definizione dell’organico per gli Europei, ndr) di festeggiare un’altra bella emozione in questa stagione».

TIFOSI ACCANTO Nel clima azzurro, però, non può mancare un pensiero per il pubblico dell’Arena. «Non ho più aggettivi o parole per la gente di Campobasso – spiega – però quello che posso dire loro è di supportarci con forza anche la prossima stagione e, magari, in tutti i giorni della settimana. È questo il mio appello per vederli tutti al nostro fianco. Personalmente, da capitana, so di avere una responsabilità importante e spero di non deluderli e, con il resto del gruppo, riuscire a regalare loro tante belle emozioni».

SOTTO I RIFLETTORI Del resto, coi riscontri della prima squadra e le buone impressioni del vivaio, il team è sempre più in vista. «Questo è il segnale di una grande mentalità e del lavoro costante di un club che assume sempre più le dimensioni di una big», chiosa Trimboli.

AZZURRO MAGNOLIA Oltre al team senior, in azzurro c’è tanta Magnolia su diversi fronti. Col gruppo under 18 atteso dagli Europei in Spagna e che ha iniziato il suo percorso di preparazione a Montegrotto Terme spazio tra le convocate per Emma Giacchetti e Beatrice Cerè. La stessa Giacchetti, peraltro, figura tra le riserve a casa, invece, nel gruppo under 20 che comprende con certezza un altro prospetto del vivaio rossoblù come Emanuela Trozzola, anche in questo caso con la prospettiva degli Europei. In under 15, invece, è arrivata la convocazione per Cloe Perini con, tra gli elementi a disposizione, Virginia Libardo.

3X3 ROSETANO Sempre sul fronte giovanile il quartetto Costato, Del Colle, Di Quinzio e Santillo ha rappresentato la Magnolia nel 3×3 dedicato ai team della massima serie cestistica in rosa svoltosi a Roseto degli Abruzzi. Per il gruppo un’uscita ai play-in dopo buoni riscontri, anche se non confortati nel risultato, nella fase a girone nella poule blu con la Dinamo Sassari e le rosetane future campionesse d’Italia.