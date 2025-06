Serie C, ‘Eterno Amore’: al via la campagna abbonamenti del Campobasso

C’è una storia che non vuole fermarsi. C’è una città, una regione, che ama profondamente. E c’è un Club che, dopo due storiche promozioni ottenute in due anni (Serie D – Serie C), ha riscritto il suo destino con i colori di sempre: il rosso della passione, il blu dell’appartenenza.

Il Campobasso FC è pronto a vivere la seconda stagione consecutiva in Serie C Now, ed è il primo vero segnale di stabilità nel professionismo. Il Club rossoblù mantiene la promessa: dare continuità a un progetto che è molto più di un campionato. È una narrazione collettiva, che unisce campo e spalti, cuore e territorio.

Alle 17 di oggi – lunedì 16 giugno 2025 – parte ufficialmente la campagna abbonamenti 2025/2026, che punta ancora una volta sulla gente: prezzi popolari, agevolazioni vere, formule accessibili.

Chi sottoscriverà l’abbonamento entro il 30 giugno avrà accesso alle tariffe promozionali. Dopo, si entrerà nella fase a costo pieno. Ma resta intatto il valore di ciò che si sceglie: esserci.

TARIFFE PROMOZIONALI (dal 16 giugno fino alle ore 23:59 del 30 giugno) CON IL DIRITTO DI PRELAZIONE

I prezzi sono da intendersi esclusi i diritti di prevendita

• Curva Nord

– Riconferma: 150 euro

– Nuova sottoscrizione: 170 euro

• Tribuna Biondi

– Riconferma: 200 euro

– Nuova sottoscrizione: 220 euro

• Tribune Scasserra e Cosco

– Riconferma: 270 euro

– Nuova sottoscrizione: 300 euro

• Tribuna Molinari

– Riconferma: 500 euro

– Nuova sottoscrizione: 600 euro

• VIP Gold

– Riconferma: 1.000 euro

– Nuova sottoscrizione: 1.200 euro

Include accesso all’area Hospitality, posto auto riservato all’interno dell’impianto sportivo e una maglia gara ufficiale.

• Giovani (14-20 anni): 100 euro in tutti i settori, esclusa la Tribuna Molinari

• Bambini (6-14 anni): 50 euro in tutti i settori, esclusa la Tribuna Molinari

• Fino a 6 anni: ingresso gratuito

• Over 65 (tribune Cosco/Scasserra)

– Riconferma: 220 euro

– Nuova sottoscrizione: 250 euro

DALLE ORE 00:00 DEL 1° LUGLIO: tariffa unica PER TUTTI

I prezzi sono da intendersi esclusi i diritti di prevendita

– Curva Nord: 190 euro

– Tribuna Biondi: 250 euro

– Tribune Scasserra e Cosco: 350 euro

– Tribuna Molinari: 700 euro

– VIP Gold: 1.200 euro

– Giovani (14-20 anni): 100 euro in tutti i settori, esclusa la Tribuna Molinari

– Bambini (6-14 anni): 50 euro in tutti i settori, esclusa la Tribuna Molinari

– Fino a 6 anni: ingresso gratuito

Bonus

Tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento riceveranno un 10% di sconto permanente allo Store ufficiale del club, valido dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Dove abbonarsi

– Presso lo Store Ufficiale del Campobasso FC in Corso Vittorio Emanuele

– Presso tutti i punti vendita CiaoTickets

– Online sul sito ufficiale del Campobasso FC anche con Scalapay, in 3 rate senza interessi

Perché abbonarsi conviene davvero

I prezzi dei singoli biglietti per la stagione 2025/2026 (esclusi i diritti di prevendita) saranno:

– Curva Nord: 15 euro

– Tribuna Biondi: 20 euro

– Tribune Scasserra e Cosco: 25 euro

– Tribuna Molinari: 50 euro

Facciamo due conti (19 partite casalinghe):

– Curva Nord: 285 euro → abbonamento: 170 euro → risparmi 115 euro

– Tribuna Biondi: 380 euro → abbonamento: 220 euro → risparmi 160 euro

– Tribune Cosco/Scasserra: 475 euro → abbonamento: 300 euro → risparmi 175 euro

– Tribuna Molinari: 950 euro → abbonamento: 600 euro → risparmi 350 euro

E con la riconferma, si risparmia ancora di più.

Ogni stagione ha il suo inizio. Questa comincia adesso. Non servono slogan, né proclami: il Campobasso è in corsa, e chi ama davvero questa maglia sa dove deve essere.

In curva, in tribuna, in prima fila o dietro una bandiera: sugli spalti.

Perché un abbonamento non è solo una tessera: è una dichiarazione. È dire: “Io ci sono.”

È un gesto che dura più di novanta minuti. È fedeltà, presenza, radici.

È, in una parola, eterno amore.