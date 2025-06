Pattinaggio, ai Campionati Italiani su pista di San Miniato (PI) anche tre ragazze del Centro Sportivo di Campobasso

Nuovo impegno tricolore per Chiara Fusco, Sofia Macari e Martina Palumbo. Le tre atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso saranno impegnate, il 20 e 21 giugno prossimi, ai Campionati Italiani su pista in programma a San Miniato (PI) al pattinodromo “La Catena”.

Le tre pattinatrici campobassane, medagliate nella categoria di appartenenza ai Campionati Regionali di Montesilvano, hanno acquisito il diritto a partecipare alla competizione tricolore, dove saranno chiamate a confrontarsi con le migliori atlete d’Italia.

Per loro, quest’anno è la seconda volta sul palcoscenico nazionale: già a febbraio avevano partecipato ai Campionati Italiani Indoor a Pescara, in gara nel giro crono ad atleti contrapposti e nella 3000 metri a punti per la categoria Ragazze.

In Toscana, le atlete rosso-blu scenderanno in pista per competere in tre gare: la prova a cronometro, la gara lunga e la sprint sul giro e mezzo.

Il programma prevede per la giornata di venerdì il primo blocco di gare con le qualifiche sia della gara a punti che della prova di velocità. Sabato, invece, si disputeranno le gare sprint.

Sarà una due giorni di pattinaggio ad altissimi livelli. A San Miniato arriveranno circa 500 atleti, portacolori delle più accreditate società sportive del panorama rotellistico nazionale, pronti a darsi battaglia per la conquista del titolo italiano.

Per parte loro, le ragazze molisane hanno preparato la gara al meglio, pur consapevoli che il confronto con le avversarie è proibitivo.

Alla vigilia dell’evento, il presidente e tecnico del Centro Pattinaggio CB, Rita Bartolomeo, ha espresso grande soddisfazione per essere riuscita, insieme al suo staff, a portare di nuovo alla ribalta nazionale tre atlete del nutrito gruppo di pattinatori che popolano la palestra Sturzo di Campobasso, che si aggiungono alle tre allieve che due settimane fa erano andate a difendere i colori del Molise a Trapani.