Serie C, il Campobasso riparte col ds Giuseppe Figliomeni e l’allenatore Luciano Zauri

Una nuova firma, una nuova visione, una nuova ambizione. Il Campobasso FC affida la guida tecnica della prima squadra a Luciano Zauri, che dal 1° luglio 2025 sarà ufficialmente il nuovo allenatore rossoblù per la stagione 2025-2026 del campionato Serie C Now.

L’accordo, siglato il 28 maggio 2025, con contratto a efficacia differita, è il frutto di una sintonia costruita con lucidità e convinzione insieme al presidente Matt Rizzetta. Non una scelta di comodo, ma una dichiarazione d’intenti: dare al Campobasso una guida forte, competente e carismatica, in grado di plasmare una squadra identitaria, coraggiosa e mai doma, pronta a battersi su ogni campo senza abbassare lo sguardo.

Zauri, classe 1978, non ha bisogno di presentazioni. Ex difensore solido e intelligente, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano, indossando le maglie di Atalanta, Lazio, Fiorentina e Sampdoria, collezionando esperienza e leadership tra Serie A e B. Appese le scarpette al chiodo, ha intrapreso un percorso da tecnico che lo ha portato sulle panchine di Pescara, Udinese, Bologna e Foggia, affinando il proprio profilo in contesti tecnici differenti. Non ultimo, ha lasciato il segno anche a livello internazionale con la brillante esperienza a Malta alla guida degli Hamrun Spartans, culminata con la vittoria del titolo nazionale.

Ad affiancare mister Zauri ci sarà Stefano Lucchini come allenatore in seconda. Lucchini, nato a Codogno nel 1980, ha alle spalle una brillante carriera da difensore in Serie A con Empoli, Sampdoria e Atalanta. Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando le formazioni Under 16 e Primavera della Cremonese, la Pergolettese in Serie C e la Primavera della Feralpisalò. Recentemente, ha affiancato Zauri al Foggia, consolidando un sodalizio tecnico che ora si rinnova a Campobasso.

Il nuovo staff tecnico si completa con l’arrivo di Emerico Pellegrini come preparatore atletico e Daniele Lanza come preparatore dei portieri. Pellegrini porta con sé una vasta esperienza nella preparazione fisica, mentre Lanza, nato a Cetraro nel 1980, ha lavorato come preparatore dei portieri in diverse realtà, tra cui il Botev Vratsa in Bulgaria e gli Hamrun Spartans a Malta, dove ha già collaborato con Zauri.

Mister Zauri non si nasconde e parla chiaro fin da subito, abbracciando con convinzione la sfida rossoblù: “Il Molise non esiste? L’ho sentita e letta spesso questa frase, ma guardandomi attorno, mi pare l’esatto opposto. Esiste eccome. E avere una squadra in Serie C con una storia così profonda e un’identità così viva è un valore aggiunto enorme, che voglio difendere e onorare.” Il programma è già tracciato: “Dal primo luglio si parte. Stiamo preparando ogni dettaglio del ritiro e ai ragazzi chiederò due cose semplici ma fondamentali: entusiasmo e lavoro. Tutto il resto verrà di conseguenza.”

Il Campobasso FC, inoltre, ha affidato l’incarico di direttore sportivo a Giuseppe Figliomeni, che ha firmato un contratto biennale con la società rossoblù.

Nato a Reggio Calabria nel 1987, Figliomeni è al suo terzo incarico dirigenziale dopo il ritiro dal calcio giocato avvenuto nel 2023, al termine di una lunga carriera da difensore centrale tra Serie B e Serie C. La sua ultima esperienza, alla guida dell’area tecnica del Gelbison, si è conclusa positivamente e ha attirato su di sé l’interesse di diversi club. La sua scelta, però, è ricaduta sul Campobasso: un progetto ambizioso, una piazza calda e passionale, dove Figliomeni è pronto a portare il proprio contributo di competenza, serietà e visione.

“Sono orgoglioso di essere qui – le sue prime parole – e impaziente di iniziare questa nuova avventura. Campobasso è una città che vive di calcio e la sua tifoseria merita il massimo. Darò tutto me stesso per contribuire alla crescita del club, dentro e fuori dal campo”.