Slalom Città di Campobasso, modificato il percorso di gara: collaudo ok per la 32^ edizione

C’è un’importante novità per quanto riguarda il tracciato del 32esimo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. Rispetto al recente passato sarà più corto di 250 metri e avrà al suo interno quindici postazioni di rallentamento invece di diciassette.

Una decisione importante presa dall’Aci Molise e dal delegato regionale Aci Sport Amalia Miozzi per garantire una maggiore sicurezza ai protagonisti della competizione e agli spettatori che saranno come sempre numerosi lungo i tornanti della SP 165 Gildonese. Il percorso è stato collaudato alla presenza dell’ente organizzatore, della Provincia di Campobasso e degli organi competenti.

L’ufficio tecnico ha dato parere favorevole al tracciato di gara che domenica 11 maggio ospiterà i migliori piloti della penisola, a caccia di punti importanti per la corsa al titolo, partita dalla Calabria subito dopo Pasqua.

“Abbiamo ritenuto necessario apportare queste modifiche per rendere la gara ancora più sicura e garantire a chi vorrà godersi un grande spettacolo, la possibilità di farlo in totale sicurezza – ha affermato Amalia Miozzi, Delegato Regionale Aci Sport Molise – è stata un’idea nata dal lavoro in sinergia svolto per mettere su questo evento che resta uno dei più longevi del circo tricolore. Come ogni anno grazie al supporto delle istituzioni siamo riusciti a organizzare la gara che ci auguriamo possa avere i riscontri positivi già incassati negli anni passati. Un grazie particolare, nel caso specifico va alla provincia che ha sistemato il fondo stradale. Nel complesso siamo contenti di come sta andando l’organizzazione e ci aspettiamo una buona risposta da parte dei piloti che hanno da sempre avuto un indice di gradimento alto per la gara molisana. Tutto questo ci rende felici e orgogliosi e ci auguriamo che possa essere una due giorni all’insegna dello spettacolo e del divertimento, nel pieno rispetto delle regole che sono alla base di tutto”.

Le iscrizioni sono aperte e si attendono adesioni da tutta Italia con i piloti che hanno ormai il Memorial Battistini come punto di riferimento nel calendario sportivo. La due giorni all’insegna dei motori sarà aperta dalle verifiche tecniche e sportive che sabato 10 daranno il via alla 32esima edizione. Appuntamento presso l’officina Style Gomme in Via San Giovanni messa a disposizione dalle famiglie Iannantuono-Catano cui va un sentito ringraziamento.