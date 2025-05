Pallacanestro, La Molisana Magnolia Campobasso vola alle finali scudetto Under 19

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO – PINK BASKET TERNI 85-37 (30-8, 53-17; 72-21)

CAMPOBASSO: Giacchetti 8, Bocchetti Ben. 7, Cerè 11, Quiñonez 10, Moscarella Contreras 14; Trozzola 13, Del Sole 10, Grande 6, Moffa G. R., Boraldo 2, Del Colle 3, Santillo 1. All.: Diotallevi.

TERNI: Paluello 16, Nobili 8, Gadeyne 3, Salazar Andrade 6, Etefia 2; Tirinzi 2, Giordani, Gjoka, Barbaro, D’Angelo, Fagiani. All.: Bisceglia.

ARBITRI: Palazzo e Colitti (Campobasso).

NOTE: all’andata 82-27 Campobasso, punteggio complessivo 167-64 (+103 Campobasso; Campobasso alle finali nazionali femminili under 19). Progressione punteggio: 18-0 (5’), 37-12 (15’), 60-17 (25’), 80-28 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 54 (80-26); Terni mai.

La Molisana Magnolia Campobasso stacca il pass per le finali nazionali under 19 femminili e sarà tra le magnifiche otto che si contenderanno lo scudetto di categoria proprio nello scenario dell’Arena dal 13 al 17 maggio. Dopo il +55 dell’andata, i #fiorellinidacciaio si impongono di 48 nel match di ritorno su Terni e con un differenziale di 103 punti tra le due gare entrano dalla porta principale nell’appuntamento tricolore. Per le rossoblù un exploit con ben cinque elementi in doppia cifra con Moscarella al top a quota 14 e ben 35 punti dalle giocatrici in uscita dalla panchina (score equivalente allo starting five ternano).

VANTAGGIO AMPIO Giacchetti e Moscarella (quattro punti a testa) aprono il match con le rossoblù che vanno sul 10-0 con tanto di richiesta di time-out sul versante ternano. Il vantaggio dei #fiorellinidacciaio aumenta vertiginosamente arrivando sul 18-0 di metà periodo. Moscarella sigla il ventesimo punto e, poco dopo, il coach ternano si gioca il suo secondo time-out dei primi due quarti con poco meno di quattro minuti da giocare. Trozzola mette a segno la prima tripla e sul 25-0 arriva il primo canestro ospite, prima di un +22 a chiusura di periodo.

INERZIA COSTANTE Nonostante il margine ampio, le rossoblù continuano a difendere forte, a fronte comunque della grande volontà del team umbro di provare a dare il massimo. Giacchetti in transizione sigla il +30 (45-15), che Bocchetti – a cronometro fermo – riesce a mantenere. Il tassametro offensivo rossoblù continua a salire vertiginosamente toccando i dodici possessi pieni di margine sul 53-17 con cui si va all’intervallo lungo dopo la tripla di Moscarella.

GARBAGE TIME Il rientro dagli spogliatoi, così, inizia ad essere un prolungato ‘garbage time’ in cui c’è spazio per una difesa che continua ad essere pressante sul fronte rossoblù con l’attacco che prova ad ampliare la forbice del divario, che tocca le cinquanta lunghezze sul 67-17 dopo la tripla di Del Sole. Quiñonez aumenta la forbice con una tripla, poi al 30’ è 72-21 in favore dei #fiorellinidacciaio.

STATISTICHE AMPLIATE Trozzola, con una tripla, apre l’ultimo periodo. Le campobassane proseguono nella loro opera con le umbre che cercano di rispondere colpo su colpo. Le rossoblù toccano quota 80, le loro avversarie, invece, trenta. La tripla di Del Colle vale l’83-32, poi è attesa della sirena finale con Bocchetti che, statisticamente, realizza l’ultimo canestro di contesa per l’85-37 registrato a referto chiuso.

PAROLA DI COACH A fine gara, per il coach delle rossoblù Gabriele Diotallevi, è chiara la serenità per quanto fatto: «Le ragazze – argomenta – sono state sufficientemente diligenti e brave nel portar avanti il match. Ovviamente l’ampio vantaggio ha fatto un po’ calare l’attenzione. L’aspetto davvero importante è l’atmosfera positiva che si respira nel gruppo. Ora, in vista della finale, proseguiremo a lavorare sodo, cercando di focalizzare l’attenzione sulle letture di quanto avviene in campo, cercando di evitare che pensino troppo al gioco fine a se stesso».