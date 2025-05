Calcio a 5 Serie A2 Élite, per il Cln Cus Molise match contro la Roma per chiudere il discorso salvezza

Domani, sabato 3 maggio 2025, con inizio alle ore 15, la Laborvetro Cln Cus Molise sarà impegnata al Palalavinium di Pomezia dove affronterà la Roma. Una sfida che i rossoblù proveranno a portare a casa per chiudere il discorso salvezza. A presentare il match è Francisco Bertiz Soto.

Contro la Ternana è arrivato un punto che vi avvicina alla salvezza ma la gara si poteva anche vincere sei d’accordo? “Contro la Ternana abbiamo disputato una buona gara, ci abbiamo messo cuore e impegno. Peccato non essere riusciti a vincere perché avremmo potuto festeggiare la salvezza matematica”.

Avete peccato in fase realizzativa non riuscendo a concretizzare le occasioni da gol create. “Sì, abbiamo prodotto una grande mole di gioco e ci siamo presentati spesso in area avversaria peccando di precisione negli ultimi metri. Serviva una maggiore determinazione nel chiudere le azioni. In tal caso avremmo portato a casa il successo pieno che avremmo meritato”.

Domani contro la Roma bisogna chiudere il discorso salvezza. E’ così? “Siamo giunti alle ultime battute della stagione e ci manca pochissimo per raggiungere l’obiettivo salvezza. Non sarà una gara semplice e di questo siamo consapevoli. Abbiamo preparato il confronto nella maniera migliore, vogliamo i tre punti per chiudere il discorso salvezza”.

Che gara servirà per battere i giallorossi? “Non dobbiamo sottovalutare l’impegno ma scendere in campo concentrati e determinati, pronti a lottare su ogni pallone per portare via i tre punti. Ne abbiamo le potenzialità come dimostrato nel corso della stagione”.

Dal punto di vista personale che stagione è stata per te? Sei soddisfatto del rendimento avuto? “Mi sono impegnato al massimo sia in allenamento che in partita e mi auguro di essere riuscito a dare alla squadra il mio apporto. Sono soddisfatto ma lo sarò ancora di più quando avremo raggiunto la salvezza. Questo gruppo lo merita perché insieme alla società e allo staff tecnico ha lavorato duramente”.