Ripalimosani, sport a 360 gradi: inaugurato il campo da padel

A Ripalimosani lo sport fa bingo e l’amministrazione taglia il nastro del campo di padel tra cittadini pronti a scendere in campo e ragazzi felici di un’ulteriore punto di svago.

L’opera, naturalmente regolare, è stata realizzata con fondi PNRR (Missione 4: Istruzione e ricerca; Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole) per un totale di 180 mila euro, comprese spese tecniche e IVA. Si trova accanto alla palestra della scuola che, completamente ristrutturata secondo le norme antisismiche, ora ha nuovi spazi per le attività degli alunni. Oltre al campo di padel è infatti in via di conclusione l’intervento sulla pista di atletica per bambini che percorre i confini dell’intero edificio.

Ora Ripalimosani dispone infatti di molti presidi sportivi: il campetto di calcio a 5 in via dei Sanniti, il campetto di calcio a 5 al convento; il campetto da basket al convento, il bocciodromo al Morgione, il campo da calcio a 11, la palestra e, adesso, anche il campo da padel. In fase di ultimazione, al Morgione, ci sono inoltre l’area fitness e il palazzetto dello sport, destinato a calcio a 5, basket e pallavolo.

Tanti lavori, quindi, uno dopo l’altro, hanno interessato il complesso. Opere portate che vanno ad aggiungersi a tutte le altre realizzate o messe a nuovo in paese. Felice l’assessore allo sport, Davide Sabetta, che non ha potuto trattenere tutta la sua soddisfazione per un nuovo spazio da dedicare al movimento, per i Ripesi e anche per chi arriverà da fuori.

“Abbiamo tante strutture e ci impegneremo tutti, con le società del nostro comune, affinché vengano utilizzate e soprattutto mantenute bene – ha detto Sabetta – I nostri ragazzi dovranno trovare in questi spazi non solo benessere fisico, ma anche momenti di sano divertimento per non rimanere soli e prendere delle strade sbagliate”.

All’inaugurazione di ieri erano presenti, oltre alle istituzioni e alle associazioni sportive locali, il consigliere regionale con delega allo sport Armandino D’Egidio che ha sottolineato il ruolo della Regione in questa operazione.

“Lo sport è benessere, è prevenzione, è educazione e da sempre abbiamo coltivato ogni occasione per arricchire il nostro paese di strutture ed opportunità – ha dichiarato il primo cittadino Marco Giampoalo – Siamo sempre vicini alle nostre associazioni che operano con grande dedizione e continueremo ad agire in questo senso. Tanti nostri cittadini, di ogni età, già partecipano alle numerose attività, dalla ginnastica generale e posturale al kung fu, dal calcio alle bocce e a tanto altro: tutti i gusti potranno sempre trovare accoglienza”.

Per l’inaugurazione è stata messa su una piccola squadra di amanti del padel, guidata dai consiglieri Aldo Giglio, Rossella Di Pilato, Gabriel Rateni e dallo stesso Sabetta, che hanno imbracciato la racchetta e con altri amici sportivi hanno proposto scambi nel campetto.

Il monito per il corretto mantenimento della struttura è giunto, secco, dal parroco Don Moreno Ientilucci: “Quando qualche struttura è rotta ci si lamenta, si fanno foto e polemiche e la colpa è sempre del sindaco o dell’amministrazione – ha ricordato il parroco – E’ invece colpa nostra se il bene comune viene danneggiato, il Comune siamo noi e dobbiamo proteggere quanto viene realizzato tenendo d’occhio chi le utilizza, a partire dai più giovani che vanno educati a difendere e non distruggere ciò che viene fatto per loro”.