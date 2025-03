Presentata la prima Carta degli Oli del Molise: un passo avanti per la valorizzazione dell’extravergine di qualità

Un evento di grande rilevanza per la cultura dell’olio extravergine di oliva si è svolto con la presentazione ufficiale della Carta degli Oli del Molise, un progetto che mira a promuovere la conoscenza, la qualità e la corretta comunicazione dell’olio extravergine di oliva nel settore della ristorazione e tra i consumatori.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Sommelier Molise, ha riunito produttori, esperti del settore, sommelier dell’olio e rappresentanti delle istituzioni in un confronto costruttivo sulle potenzialità di questo prodotto d’eccellenza e sulle sfide ancora aperte per la sua valorizzazione.

Nel suo intervento, Gabriele Di Blasio, vicepresidente della Fondazione Sommelier Molise, ha sottolineato l’importanza di strumenti come la Carta degli Oli per colmare un vuoto comunicativo nella ristorazione. “Ad oggi, pochissimi ristoranti propongono una selezione consapevole di oli, spesso limitandosi a portare in tavola una bottiglia senza spiegare le sue caratteristiche o abbinarla correttamente ai piatti. Questo non valorizza il lavoro dei produttori e non educa il consumatore alla qualità. La nostra missione è creare cultura e offrire strumenti concreti per migliorare la conoscenza dell’olio extravergine e la sua presentazione nel mondo della ristorazione”, ha dichiarato.

“La Carta degli Oli del Molise nasce proprio con questo obiettivo – sottolinea Dora Formato, presidente di Fondazione Italiana Sommelier Molise – fornire un riferimento chiaro e dettagliato sulle cultivar regionali, le caratteristiche sensoriali degli oli e i loro migliori abbinamenti con il cibo. Gli oli selezionati sono stati degustati e valutati secondo un’analisi organolettica rigorosa, attribuendo a ciascuno una fascia di qualità con un sistema di valutazione a “alberelli”, simile alle stelle utilizzate nelle guide enogastronomiche”.

L’evento ha visto anche la partecipazione di produttori locali, che hanno evidenziato come la formazione e il lavoro di rete siano fondamentali per far emergere il valore del settore olivicolo molisano. “Essere presenti nella Carta degli Oli è per noi un riconoscimento importante. Questo progetto ci ha insegnato a fare rete e a lavorare insieme per promuovere la nostra terra attraverso la qualità”, ha affermato Gilda Falcone produttrice e sommelier dell’olio dell’azienda agricola Feudibi durante il dibattito.

A sottolineare il supporto delle istituzioni, sono intervenuti per un saluto il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Vincenzo Niro, e Maurizio Corbo, funzionario responsabile dell’Ufficio Olivicoltura, i quali hanno ribadito l’importanza della valorizzazione dell’olio extravergine di oliva come patrimonio economico e culturale del territorio molisano.

Al termine della presentazione, grazie alla professionalità dei sommelier dell’olio della Fondazione Sommelier Molise, sono stati degustati i 49 oli extravergine di oliva che hanno aderito alla Carta, offrendo ai presenti un’esperienza sensoriale unica e una dimostrazione concreta della qualità e della varietà degli oli molisani.

L’evento si è concluso con un momento significativo: la consegna dei diplomi ai nuovi Sommelier dell’Olio, formati dalla Fondazione Sommelier Molise. Un riconoscimento che attesta la loro competenza nell’analisi sensoriale dell’olio extravergine e nella sua valorizzazione nel settore gastronomico.

Di seguito, l’elenco dei neo-sommelier dell’olio certificati:

AMBROSINO TULLIO

BELLITTI ROBERTO ADOLFO

BOCCALONE FRANCESCO MARIA

CARAMANNA ORNELLA

CARDARELLI EMILIA

CIRCELLI FRANCESCO

FIGLIOLA GIUSEPPE

PALOMBO SANDRA

PARADISO FRANCESCO

RAMACCIATO ROSANNA

RICCIARDI MARIAPIA

RUBERTO ADDOLORATO

SANTILLO GRAZIANO

TOMASSO MARIA GRAZIA

La Carta degli Oli del Molise, disponibile in formato digitale, rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio di valorizzazione del settore. La speranza è che sempre più ristoratori e consumatori possano riconoscere il ruolo centrale dell’olio extravergine di oliva nella cultura gastronomica italiana e molisana.

Per consultare la Carta degli Oli del Molise: https://www.bibenda.it/upload/attivita/59_7_000003732_1741954448.pdf