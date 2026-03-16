Termoli, il governatore Roberti all’evento Buone Imprese: “Più opportunità e credito per chi vuole fare impresa in Molise”

Sostegno alle imprese, nuove opportunità per le startup e investimenti strategici per accompagnare la crescita del sistema produttivo regionale. Sono stati questi i temi al centro dell’intervento del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, durante l’evento “Buone Imprese”, il progetto che mira a valorizzare le imprese del territorio, mettendole in connessione con l’obiettivo di creare collaborazione e sviluppo, tenutosi al ristorante Salsedine di Termoli.

L’evento è stato un’occasione di confronto tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale e sull’importanza di fare rete.

Nel suo intervento, il Presidente ha illustrato alcune delle principali misure che la Regione Molise ha recentemente attivato per sostenere lo sviluppo economico e favorire la competitività delle aziende. Tra le iniziative più immediate c’è un contributo destinato alle imprese che partecipano a fiere e manifestazioni di settore.

«Abbiamo messo a disposizione un contributo fino a circa 15 mila euro per chi vorrà partecipare a qualunque tipo di fiera – ha spiegato Roberti – È un semplice voucher che diamo alle imprese perché sappiamo quanto questi appuntamenti siano importanti per sponsorizzare la propria attività, far conoscere i propri prodotti e incontrare domanda e offerta».

Accanto a questo strumento, la Regione ha attivato anche un importante avviso di sostegno alle startup, con una dotazione di circa 4,5 milioni di euro. «Parliamo di un intervento pensato soprattutto per chi vuole avviare una nuova attività – ha sottolineato il Presidente – con una spesa minima di 75 mila euro e una sovvenzione pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 400 mila euro. Vogliamo dare la possibilità a tanti ragazzi di creare la loro startup e contribuire allo sviluppo economico della nostra regione».

Roberti ha poi illustrato una delle iniziative più significative previste a partire dal 2026: il progetto STEP. «Si tratta di un programma che mette in campo oltre 25 milioni di euro, con un avviso complessivo che potrà arrivare a 45 milioni di euro. Sono investimenti che i nostri produttori potranno utilizzare in un periodo triennale. Non a caso si chiama STEP: significa fare un passo alla volta dentro un progetto complessivo di crescita».

Tra le misure previste c’è anche un intervento dedicato alla sostenibilità energetica delle imprese. «A breve uscirà anche un bando da 10 milioni di euro per l’efficientamento energetico – ha spiegato – Penso a chi produce latticini, ai nostri pastifici e a tutte quelle realtà che hanno bisogno di ridurre i consumi. In un momento in cui il costo di gas, petrolio e carburanti è aumentato, aiutare le imprese ad abbattere i costi energetici diventa fondamentale».



Il Presidente ha evidenziato come queste misure siano state costruite attraverso un dialogo costante con il territorio. «Tutte queste iniziative – ha ricordato – le abbiamo messe in campo discutendo con le organizzazioni sindacali, con l’associazione industriale, con i costruttori e con la Camera di Commercio. È uno sportello sempre aperto, ma spesso l’imprenditore è concentrato sulla produzione e non ha il tempo di informarsi su tutte le opportunità disponibili».



Proprio per questo, Roberti ha sottolineato il valore di momenti di confronto come quello odierno. «Fare rete e fare buona impresa – ha detto – Significa anche sapere quali possibilità ci sono nella nostra regione per continuare a lavorare e crescere».



Nel corso dell’incontro si è parlato anche delle difficoltà infrastrutturali che spesso incidono sulle scelte delle imprese. «Mi confronto spesso con gli altri Presidenti di Regione – ha osservato Roberti – e posso dire che dal 42esimo parallelo in giù le difficoltà sono simili per tutti. In Molise, come in Basilicata, Calabria, Puglia. Non è un problema solo del Molise ma stiamo lavorando quotidianamente per risolvere le problematiche».

Il Presidente ha parlato anche di federalismo fiscale regionale: «Dare alle regioni la possibilità di applicare il federalismo fiscale: anche se la sede sociale di un’azienda è all’estero, possiamo tassare ciò che riguarda lo stabilimento situato in Molise, compresi gli impianti produttivi come quelli fotovoltaici o eolici. In questo modo, gli investimenti sul territorio diventano più convenienti e attrattivi».

Nel corso del suo discorso, il Presidente della Regione Molise ha toccato il tema dell’accesso al credito: «La Regione Molise sta rafforzando anche gli strumenti per facilitare l’accesso al credito di imprese e professionisti attraverso Finmolise S.p.A.. Tra le principali misure attivate figurano il Fondo Ordinario per le Imprese (F.O.I.), che prevede prestiti fino a 125 mila euro per investimenti e 40 mila euro per il capitale circolante, e il Fondo di Garanzia Diretta, che può coprire dal 60 all’80% dei finanziamenti bancari, ampliando la platea dei beneficiari e consentendo l’accesso al credito anche agli operatori dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, con la possibilità per alcune categorie di cumulare più interventi».



Il Presidente ha concluso sottolineando che la vera sfida non è solo aumentare il fatturato delle singole aziende, ma quello complessivo del territorio. «Non sono i soldi in sé a fare la differenza – ha affermato – ma come si investono quelle risorse per generare valore. Se tutte le imprese del Molise crescono insieme, possiamo abbassare i costi, essere più competitivi e fare davvero l’interesse della nostra regione».

Infine, Roberti ha affrontato il tema dell’economia circolare e della collaborazione tra imprese: «Lo sviluppo dell’economia circolare – ha spiegato – passa prima di tutto dalla sinergia tra gli imprenditori dello stesso settore. Quando ciò che serve a un’azienda può essere prodotto da un’altra impresa del territorio, si rafforza l’intero sistema produttivo».