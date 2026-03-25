Giuseppe Testa, il 2026 è l’anno del ritorno nel Campionato Italiano Assoluto

Una nuova stagione, un nuovo capitolo da scrivere e una sfida di grande spessore all’orizzonte. Il 2026 segna per Giuseppe Testa il ritorno nel Campionato Italiano Assoluto Rally, un contesto altamente competitivo che alza il livello di difficoltà e rilancia le ambizioni del driver molisano.

Il cambio di rotta è evidente: Testa approda alla scuderia veneziana MRC Sport, mantenendo però saldi tre punti fermi del suo percorso sportivo. Confermata la fiducia nella Skoda Fabia RS, così come la collaborazione con la CR Motorsport del preparatore Riccardo Cappato e l’affiatamento con il navigatore Massimo Bizzocchi, compagno di abitacolo ormai consolidato.

Per il pilota cercese, figlio d’arte, la stagione si articolerà su sette appuntamenti: si parte dalla Toscana con il Rally del Ciocco e si chiude a ottobre con il prestigioso Rally di Sanremo. Nel mezzo, tappe iconiche come la Targa Florio in Sicilia a maggio (con coefficiente maggiorato), il Rally Due Valli a giugno, il Rally di Roma Capitale a luglio (anch’esso a coefficiente 1,5), il Rally del Piemonte ad agosto e il Rally del Lazio a settembre.

Il debutto stagionale è fissato proprio per questo fine settimana sulle strade toscane del Rally del Ciocco, dove Testa scatterà con il numero otto tra i sessanta equipaggi iscritti.

Il programma si apre sabato mattina con lo shakedown, previsto tra le 7.30 e le 10.30, anticamera delle tredici prove speciali per un totale di 142 chilometri cronometrati. La partenza ufficiale è fissata alle 15 da Lucca, seguita alle 16.03 dalla prima speciale, “Il Ciocco TV” di 2,02 km. A seguire, “Fabbriche di Vergemoli” alle 17.36 (14,5 km) e la “Calomini” alle 18.09 (14,81 km). La prima giornata si concluderà in serata con il secondo passaggio su Fabbriche di Vergemoli alle 20.59 e su Calomini alle 21.32.

Domenica il ritmo resterà serrato: si riparte alle 8.33 con la “Puglianella” (7,29 km), seguita dalla lunga “Careggine” di 19,76 km, il tratto cronometrato più impegnativo del rally. Dopo il secondo passaggio su “Il Ciocco” alle 9.56, sarà la volta della “Chiozza” alle 10.24 (11,91 km). Nel pomeriggio si ripeteranno Puglianella e Careggine (alle 13 e 13.19), quindi il terzo passaggio su Il Ciocco alle 14.23 e la “power stage” finale sulla Chiozza alle 14.51. L’arrivo a Castelnuovo è previsto per le 16.

«Sono contento di ritornare nella massima serie rallystica, dove tredici anni fa ho fatto il mio debutto – ha dichiarato Giuseppe Testa alla vigilia –. È una gara che mi mancava, il Ciocco, piena di ricordi felici. Siamo pronti e determinati ad affrontare questo appuntamento e tutti quelli previsti dal calendario».

Un ritorno che sa di nuova partenza, con ambizione, esperienza e voglia di lasciare il segno.