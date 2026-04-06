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Da Reggio Calabria a Stoccolma in bici l’impresa di Tor, ingegnere svedese ospite a Campobasso

Il 56enne, che punta ad attraversare l'Europa intera su due ruote, ha fatto tappa al Regina Elena

Photo of Redazione Redazione6 Aprile 2026

Si chiama Tor, ha 56 anni ed è pronto a compiere un’impresa davvero da record. Sì tratta di un ingegnere svedese che è partito in bici da Reggio Calabria per raggiungere addirittura la sua Stoccolma. In pratica tutta Europa su due ruote per una grande sfida sportiva e umana che gli consentirà anche di conoscere territori e culture differenti da loro.

Un’esperienza che tocca da vicino anche il Molise visto che, proprio la sera di Pasqua, Tor ha fatto tappa a Campobasso, soggiornando in centro città presso il Regina Elena. L’ingegnere ha approfittato della sosta e del clima mite (dopo la grave emergenza maltempo che ha investito la Regione) per visitare il Capoluogo e fare amicizia con il titolare della struttura Agostino Natilli.

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