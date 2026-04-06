Da Reggio Calabria a Stoccolma in bici l’impresa di Tor, ingegnere svedese ospite a Campobasso

Si chiama Tor, ha 56 anni ed è pronto a compiere un’impresa davvero da record. Sì tratta di un ingegnere svedese che è partito in bici da Reggio Calabria per raggiungere addirittura la sua Stoccolma. In pratica tutta Europa su due ruote per una grande sfida sportiva e umana che gli consentirà anche di conoscere territori e culture differenti da loro.

Un’esperienza che tocca da vicino anche il Molise visto che, proprio la sera di Pasqua, Tor ha fatto tappa a Campobasso, soggiornando in centro città presso il Regina Elena. L’ingegnere ha approfittato della sosta e del clima mite (dopo la grave emergenza maltempo che ha investito la Regione) per visitare il Capoluogo e fare amicizia con il titolare della struttura Agostino Natilli.