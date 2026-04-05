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Auguri a Raffaele e Federico Rosa per il loro compleanno
Auguri di buon compleanno a Raffaele e Federico Rosa.
Raffaele oggi, domenica 5 aprile 2026, giorno della Santa Pasqua, compie 49 anni.
Il piccolo Federico, sabato 4, ha spento 11 candeline con una torta che richiama la sua passione per lo sport delle bocce, disciplina nella quale ha già ottenuto diversi importanti risultati, anche in campo nazionale.
A Raffaele e Federico gli auguri dalla FIB Molise e dall’ASD Molise Academy Bocce Evolution, a cui si associa anche la redazione di CBlive.