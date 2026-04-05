Politica

Santa Pasqua 2026, gli auguri del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti

Photo of Redazione Redazione5 Aprile 2026

In questa Santa Pasqua rivolgo a tutti i molisani un sincero augurio di serenità e speranza. A scriverlo, è il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Il maltempo degli ultimi giorni ha messo a dura prova il nostro territorio: a chi ha subito disagi va la mia vicinanza e il mio ringraziamento a quanti – Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e volontari – sono stati impegnati senza sosta nei soccorsi.

Ripartiamo insieme, con forza, unità e con la caparbietà caratteristica dei molisani, nello spirito della Pasqua.

Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie.

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