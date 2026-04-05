Politica
Santa Pasqua 2026, gli auguri del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti
In questa Santa Pasqua rivolgo a tutti i molisani un sincero augurio di serenità e speranza. A scriverlo, è il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.
Il maltempo degli ultimi giorni ha messo a dura prova il nostro territorio: a chi ha subito disagi va la mia vicinanza e il mio ringraziamento a quanti – Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e volontari – sono stati impegnati senza sosta nei soccorsi.
Ripartiamo insieme, con forza, unità e con la caparbietà caratteristica dei molisani, nello spirito della Pasqua.
Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie.