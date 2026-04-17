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Bocce paralimpiche: Mauro Piacente trionfa a Montesilvano e conquista la vetta del ranking sitting 2026

Photo of Redazione Redazione17 Aprile 2026

Il Molise delle bocce continua a dettare legge a livello nazionale. Mauro Piacente, portacolori della Bocciofila AVIS Campobasso e già detentore del ranking nazionale 2025, ha firmato un’altra impresa straordinaria vincendo la terza edizione della gara nazionale paralimpica Sitting “Si Volaaaaaaa”, disputata sui campi di Montesilvano.
Grazie a questo successo, l’atleta di Sepino non solo arricchisce la propria bacheca, ma balza ufficialmente al comando della classifica generale 2026, confermandosi l’uomo da battere nel panorama italiano.

Piacente ha costruito il suo successo attraverso una serie di prestazioni magistrali:
– Vittoria per 10-8 contro Alessio Ascone (Sandro De Sanctis Roma).
– Semifinale: Successo per 10-7 su Leonardo Farina (Corona Ferrea Monza).

Al quarto posto si è classificato Giovanni Barruzza, anch’egli della compagine lombarda. Il contingente molisano ha mostrato grande compattezza con la partecipazione di Piero Di Santo e Pasquale Evangelista (AVIS Campobasso) e Carmine Maddalena (ASAM Isernia), segnali di un movimento regionale in salute e in costante espansione.

L’entusiasmo per il risultato è stato sottolineato dal Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, che ha evidenziato il peso del momento: “Il successo di Piacente conferma il valore assoluto dei nostri atleti, già emerso con la vittoria del ranking 2025 e oggi rafforzato dalla leadership nel 2026. È un risultato che premia il lavoro delle società e dà ulteriore slancio a tutto il movimento. Allo stesso tempo, la presenza di Carmine Iacovella come commissario tecnico rappresenta un motivo di grande orgoglio per il Molise, a testimonianza che la nostra regione, ormai, è una realtà consolidata del movimento boccistico, anche a livello nazionale».

Sulla stessa linea la Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, che ha rimarcato le difficoltà logistiche superate dall’atleta: “Mauro Piacente – ha ribadito il vertice del CIP Molise – è un esempio straordinario di continuità, talento e determinazione: vincere il ranking 2025 e salire subito in testa anche nel 2026 è un risultato di altissimo profilo, specialmente considerando che molte gare nazionali si disputano al Nord. Salutiamo con soddisfazione anche l’esordio di Iacovella alla guida della nazionale: un riconoscimento importante per tutto il territorio”.

Photo of Redazione Redazione17 Aprile 2026
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