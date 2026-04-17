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Ginnastica, il saluto del presidente Facci alle società molisane

Photo of Redazione Redazione17 Aprile 2026

Non solo i campionati nazionali Gold di specialità junior e senior di ginnastica ritmica. L’ultimo weekend all’insegna della ginnastica sul territorio ha visto anche la visita del presidente federale Andrea Facci alle società del territorio.

L’incontro con le realtà locali, organizzato dal delegato regionale Luigi Peccia e da Antonella Policella, si è collocato infatti all’interno del giro delle Regioni che Facci ha voluto intraprendere fin dall’inizio del suo mandato, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra la federazione centrale e le strutture periferiche col Molise penultima tappa e chiusura in Umbria.

Nell’incontro, il presidente federale ha avuto modo di confrontarsi con dirigenti, tecnici e rappresentanti delle società del territorio, ribadendo l’importanza di ‘fare squadra’ e di costruire una federazione sempre più vicina alle esigenze di chi opera quotidianamente sul campo.

Facci, nella circostanza, si è intrattenuto con i team Sporting Bovianum, Magic Gym Campobasso, Futurgiminica Termoli, Stargym Ritmica, Body Art Club Guglionesi, New Gimnica Termoli, Armonia Fitness e l’Asam con presenti anche, presso la sala meeting dell’Hotel San Giorgio, i direttori tecnici regionali, i direttori degli ufficiali di gara e tutte le componenti dello staff tecnico regionale, ossia Antonella Policella, Assunta Iannetta, Gabriele Lamanda, Valentina Trivisonno, Ilenia Pasquale, Marianna Del Vecchio, Monica Fiardi, Luciana Giannotti, Nunzia Ferrigno e Rosapia Lucarelli.

Per l’occasione si è tenuta anche una cerimonia di premiazione per i migliori risultati sportivi ottenuti dalle ginnaste nel corso del 2025, cui lo stesso faci ed il delegato Peccia hanno consegnato delle targhe.

Per la ginnastica ritmica sotto i riflettori Giulia Monaco senior gold seconda fascia dello Sporting Bovianum e Paola Simone junior prima fascia gold della Futurgimnica Termoli.

Per l’artistica, invece, premiata Elena Salladina, ginnasta A5 Silver della New Gimnica Termoli.

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