Pallacanestro serie A1, rumors mercato Magnolia: Scott praticamente ingaggiata, possibile Gina Conti e tante altre conferme

DARIO SALVATORELLI

Continuano i rumors di mercato e i primi sguardi da parte della Magnolia, che sta cercando di fare il mercato migliore possibile, con l’obiettivo di “vendicare” il finale della stagione 2025-26, per la quale si aspetta ancora di conoscere la vincitrice dello scudetto. Sfida, tanto per cambiare, tra Famila Schio e Reyer Venezia.

Per iniziare, confermiamo quanto scritto nel precedente articolo: sarà Liz Scott la sostituta di Gray nel ruolo di pivot titolare. Ne siamo praticamente sicuri e ormai non è più un segreto. E’ un’indiscrezione di cui si parla ormai da tanto tempo e sta per diventare realtà. Ricordiamo che la classe 2001 statunitense proveniente dalle Sooners dell’università di Oklahoma è stata l’MVP della Lega Basket Femminile mese di febbraio e nel complesso una delle migliori pivot nella stagione 2025-26, con una media di 16,5 punti realizzati e 10 rimbalzi catturati in regular season con la maglia di San Martino di Lupari.

Come già scritto, la sua scarsa esperienza in Europa potrebbe essere un’incognita nelle sfide di EuroCup, specialmente se il sorteggio estivo non dovesse essere fortunato come quello dell’anno appena finito. L’obiettivo della Magnolia per la prossima stagione è anche quello di passare finalmente agli ottavi di finale nella competizione europea (sulla quale non abbiamo ancora la certezza che verrà disputata ma è davvero molto probabile). Questa, però, è anche una questione di fortuna, sia per quanto riguarda le condizioni in cui il roster sarà nel mese di gennaio e sia per quanto riguarda il sorteggio di luglio e l’accoppiamento agli eventuali sedicesimi.

Sulla playmaker che dovrà prendere il posto di Trimboli fino al suo ritorno dalla maternità ci sono due nomi principali: il primo è Beatrice Caloro, che però è praticamente alle firme con Derthona. Un vero peccato non aver anticipato la compagine piemontese, perché l’ex Costa Masnaga è a tutti gli effetti uno dei nuovi talenti del basket italiano, reduce da una stagione a Roseto davvero ben giocata.

L’altro nome che vi proponiamo è quello di Gina Conti. Il Geas, infatti, al 90% rescinderà il contratto a lungo termine con l’oriunda carovillese, naturalizzata italiana nella scorsa stagione, che potrebbe approdare alla Magnolia. E’ una voce di cui si parlava anche l’anno scorso prima di prendere Simon, ma dopo il rinnovo da parte di Geas la Magnolia ha preferito “buttarsi” sull’ex San Martino. Adesso, con Trimboli che salterà il 90% della prossima stagione, potrebbe essere un’ipotesi molto valida, dato che a Campobasso si troverebbe sicuramente bene Come già accade da due anni a questa parte con il Geas, in LBF giocherebbe da italiana e in Europa da naturalizzata.

Sul lato conferme: Simon, Giacchetti, Cerè, Meldere, Miccoli, Madera e Morrison saranno molto probabilmente ancora a roster nella prossima stagione. Decisione più che condivisibile confermare più elementi possibili perché, playoff a parte, la squadra ha giocato una stagione è stata più che positiva. Nonostante i campionati si vincano nei playoff, crediamo che la decisione della Magnolia di dare una seconda possibilità alla maggior parte del roster sia cosa buona e giusta.

Secondo le ultime notizie, le situazioni di Grande e Pastrello sono incerte e ad oggi non sappiamo se verranno confermate o meno. Una cosa è però certa: con Makurat, dopo il flop stagionale, si va molto probabilmente verso “l’arrivederci e grazie”. Da capire chi sarà la sua sostituta, ci aspettiamo un nome che possa fare la differenza ma che possa rientrare nel budget della squadra campobassana. Per concludere, molto probabilmente ci sarà la salita in prima squadra da parte di una ragazza delle giovanili convocata a scelta prima di ogni partita da coach Sabatelli

Roster aggiornato a metà aprile:

MORRISON – SIMON – X – MADERA – SCOTT

Conti? – Giacchetti – Cerè – Pastrello? – Miccoli – Meldere – Grande? – Ragazza Giovanili

Leggenda:



Extracomunitarie, Comunitarie, Naturalizzate italiane, Italiane

QUINTETTO



Panchina