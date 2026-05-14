Il Senato approva il DL Fiscale: al Molise 90 milioni di euro per la sanità

Il DL Fiscale è stato approvato oggi, giovedì 14 maggio 2026, al Senato della Repubblica. Al suo interno, inserito ieri a seguito dell’interessamento diretto del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che aveva incontrato, a Palazzo Chigi, la dottoressa Daria Perrotta, Ragioniera Generale dello Stato.

L’emendamento 18.0.1 è stato inserito nel tardo pomeriggio di ieri, 13 maggio, e dunque approvato al Senato della Repubblica all’interno del DL Fiscale, sul quale il Governo aveva posto la fiducia.

Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L’esame nell’Aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio.

Il Presidente Francesco Roberti si dice estremamente soddisfatto, in quanto, grazie a questo emendamento di cui si parlava da tempo, arriveranno dal Governo, per la sanità molisana, 90 milioni di euro, di cui 18 milioni in anticipazione una volta concluso tutto l’iter legislativo.

“L’incontro con la dottoressa Perrotta – le affermazioni del Presidente Francesco Roberti – è stato proficuo, perché il MEF ha compreso l’importanza di un imminente provvedimento legislativo in aiuto della Regione Molise. Stiamo portando avanti un percorso di rilancio del sistema sanitario regionale e questo provvedimento dimostra come la filiera istituzionale sia fondamentale per la nostra regione, così come il lavoro della delegazione parlamentare molisana. Si tratta di una misura che ci permette di proseguire il nostro lavoro in maniera più serena, pur consapevoli che il lavoro è ancora lungo, perché non è semplice recuperare il tempo perso e gli errori del passato. Ma, come abbiamo dimostrato oggi, la Regione Molise è presente nell’agenda del premier Meloni e dei singoli Ministri”.